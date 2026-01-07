Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 07 gennaio 2026  | aggiornato alle 21:19 | 116664 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
julius meinl

Tè A COLAZIONE

A colazione Milano incontra la Costiera Amalfitana allo Château Monfort

Lo chef Domenico Mozzillo firma un uovo alla Benedict che reinterpreta una ricetta storica attraverso ingredienti simbolo dei due territori,, tra pan brioche aromatizzato, uova Slow Food e fonduta di Agri di Valtorta

di Redazione Italia a Tavola
 
07 gennaio 2026 | 18:44

A colazione Milano incontra la Costiera Amalfitana allo Château Monfort

Lo chef Domenico Mozzillo firma un uovo alla Benedict che reinterpreta una ricetta storica attraverso ingredienti simbolo dei due territori,, tra pan brioche aromatizzato, uova Slow Food e fonduta di Agri di Valtorta

di Redazione Italia a Tavola
07 gennaio 2026 | 18:44
 

Nel cuore di Milano, la colazione diventa racconto di territori. Succede allo Château Monfort, dove il primo episodio 2026 di Colazioni Speciali porta in scena un piatto capace di unire i profumi della Costiera Amalfitana con le materie prime della Lombardia, reinterpretando una ricetta storica della tradizione internazionale.

Milano e Costiera Amalfitana, un dialogo a colazione

A fare da ponte tra Sud e Nord è l’uovo alla Benedict firmato dallo chef Domenico Mozzillo, campano di origine e milanese d’adozione. «Sono partito da un grande classico della colazione, l’uovo alla Benedict, ma l’ho riletto secondo la mia visione e il contesto in cui lavoro oggi, qui a Milano», spiega lo chef.

Il piatto nasce dall’incontro tra ingredienti simbolo della Campania e presìdi lombardi, con l’obiettivo di valorizzare entrambe le regioni senza snaturare la ricetta originale. «Ho voluto unire prodotti che rappresentano la mia terra d’origine e quelli del territorio in cui lavoro, mantenendo però l’identità di un piatto storico», racconta Mozzillo.

Una ricetta storica reinterpretata attraverso i territori

Alla base dell’uovo alla Benedict c’è un pan brioche a lunga lievitazione, lavorato come un panettone, che racchiude buccia di limoni di Sorrento, alici di Cetara e provolone del Monaco. Un elemento che diventa struttura del piatto e primo veicolo aromatico, capace di legare dolcezza, sapidità e freschezza agrumata.

A colazione Milano incontra la Costiera Amalfitana allo Château Monfort

Tè nero, arricchito da scorze di limone della Costiera Amalfitana

Sopra il pan brioche trovano spazio uova cotte a bassa temperatura a 64 gradi, provenienti da piccoli produttori locali legati a Slow Food. La componente vegetale viene affidata a ortaggi di stagione, mentre la chiusura è una fonduta di Agri di Valtorta, altro presidio Slow Food lombardo. «Mi piace valorizzare non solo il piatto, ma anche gli ingredienti che lo compongono», sottolinea lo chef.

Equilibrio organolettico e abbinamento in tazza

Il risultato è un piatto dal profilo aromatico ampio, dove convivono grassezza, acidità agrumata e note sapide. Per l’abbinamento, la scelta ricade su un tè nero, arricchito da scorze di limone della Costiera Amalfitana. «Serve una componente tannica per bilanciare le parti più ricche del piatto, ma senza perdere il legame con il Mediterraneo», spiega Mozzillo.

Scopri tutto sul tè

Una colazione che racconta il viaggio

Allo Château Monfort, l’uovo alla Benedict diventa così un’esperienza gastronomica che racconta un viaggio, capace di trasformare la colazione in un momento di scoperta, dove tecnica, memoria e territorio dialogano senza forzature. Un esempio di come anche il primo pasto della giornata possa diventare narrazione culinaria.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
colazioni speciali uovo alla benedict château monfort milano colazione gourmet turismo gastronomico cucina territoriale slow food costiera amalfitana lombardia te a colazionedomenico mozzillo albino ferri
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Galbani Professionale
Fontina DOP
Suicrà
Per dell'Emilia Romagna
Galbani Professionale
Fontina DOP
Suicrà
Per dell'Emilia Romagna
Tirreno CT
Sana

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026