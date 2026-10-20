Chi è Giovanni Cafiero

Classe 1993, Cafiero si è laureato in Economia aziendale, per poi approfondire il marketing a Torino. Ha proseguito gli studi all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, specializzandosi nel settore agroalimentare, e ha completato la formazione con un Master di II livello in Diritto alimentare.L’interesse per la filiera della pasta era già presente durante gli studi universitari: alla produzione di pasta di semola ha dedicato la tesi magistrale, concentrandosi sul rapporto tra origine del grano duro, qualità del prodotto e scelte dei consumatori.

Nel 2023-2024 ha frequentato anche l’Executive Master Direttore Consorzio di Tutela dell’Accademia Qualivita – Origin Italia, percorso dedicato alla gestione delle Indicazioni geografiche. Attualmente è inoltre coordinatore scientifico presso 24ORE Business School.

Entrato nel Consorzio nel 2020 come responsabile della Promozione, Cafiero ha partecipato alle attività di valorizzazione della denominazione e alla costruzione di relazioni con gli interlocutori istituzionali e professionali. Il nuovo incarico gli affida ora la responsabilità della direzione, facendo leva sulla conoscenza già maturata delle imprese, della filiera e delle iniziative consortili.