La selezione delle materie prime è decisiva per il lavoro di uno chef: gusto, qualità, provenienza e identità dell’alimento contribuiscono a definire il menu e l’esperienza offerta agli ospiti. Per questo il manzo irlandese è entrato nelle proposte di professionisti della ristorazione internazionale, che ne valorizzano le caratteristiche. Tra loro ci sono 11 chef italiani appartenenti al Chefs' Irish Beef Club (CIBC), il network internazionale promosso da Bord Bia - Irish Food Board.

Gli chef italiani appartenenti al Chefs' Irish Beef Club (CIBC), il network internazionale promosso da Bord Bia - Irish Food Board, che hanno partecipato a un recente viaggio in Irlanda per visitare direttamente i pascoli

Il club riunisce cuochi che apprezzano il manzo dell’Isola di Smeraldo e lo scelgono per le proprie carte, contribuendo a far conoscere il prodotto.

Gli 11 chef italiani del Chefs' Irish Beef Club

Da Nord a Sud, il network comprende professionisti attivi in ristoranti e nella consulenza gastronomica. Ecco i membri italiani del Chefs' Irish Beef Club e le rispettive attività: Stefano Arrigoni (Osteria della Brughiera, Villa d'Almé - Bg), Francesco Cassarino (ex Caravanserraglio, Ragusa), Alberto Canton (Bocon Divino, Camposampiero - Pd), Sara Conforti (ex Osteria del Vicario, Certaldo - Fi), Stefano Di Gennaro (Quintessenza Ristorante, Trani - Bt), Andrea Fusco (ex Giuda Ballerino, Roma), Federico Pettenuzzo (La Favellina, Malo - Vi), Daniele Repetti (Nido del Picchio, Carpaneto Piacentino - Pc), Filippo Saporito (La Leggenda dei Frati, Firenze), Paolo Trippini (Ristorante Trippini, Civitella del Lago - Tr), Roberto Tonola (Lanterna Verde, Villa di Chiavenna - So).

Chef Daniele Repetti mentre tratta la carne di manzo irlandese

Manzo irlandese, una filiera legata al pascolo

Nel corso degli anni, i membri italiani del CIBC hanno visitato più volte l’Irlanda, incontrando allevatori e produttori del territorio. Le visite hanno riguardato anche altre specialità locali, tra cui agnello, salmone biologico, ostriche e scampi. Per il manzo, un elemento distintivo è il modello di allevamento fondato in larga parte sul pascolo.

Uno dei segreti della qualità della carne irlandese sono le condizioni di pascolo

Il clima temperato e l’influenza della Corrente del Golfo favoriscono una stagione di pascolamento tra le più lunghe d’Europa. In numerose aziende agricole a conduzione familiare, le competenze passano da una generazione all’altra, insieme all’attenzione per il benessere animale.

Queste pratiche contribuiscono al profilo della carne irlandese, apprezzata per tenerezza, gusto e carattere. La conoscenza diretta degli allevamenti aiuta gli chef a comprendere l’origine del prodotto e le scelte che ne accompagnano la produzione, aspetti che possono emergere nelle preparazioni proposte ai clienti.

Da un'ottima materia prima possono uscire dei piatti davvero particolari come questo Asado arrostito con crema di zucca e melograno di chef Alberto Canton

Dall’Irlanda ai menu italiani