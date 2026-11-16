Uova con muffe e vermi? Report torna sulla filiera Eurovo (che aveva già respinto le accuse)

Non è la prima volta che Eurovo finisce al centro di un'inchiesta della trasmissione della Rai Report. Già a maggio 2026 la trasmissione aveva puntato l'attenzione sullo stabilimento di Occhiobello (Ro), partendo dalla denuncia di 58 lavoratori e dalle presunte irregolarità nella gestione delle uova liquide. In quell'occasione nelle accuse qualcosa sembrava non tornare appieno e l'azienda aveva respinto le accuse richiamando le procedure HACCP, i controlli lungo la filiera, gli audit periodici e i sistemi di tracciabilità. Eurovo aveva sostenuto che le uova non conformi vengono scartate e che l'eventuale riutilizzo di prodotti è consentito soltanto nel rispetto delle procedure di conservazione e delle valutazioni del rischio microbiologico. L'azienda aveva inoltre contestato l'affidabilità delle immagini fornite alla trasmissione, ipotizzando anche la possibilità di sabotaggi. La nuova inchiesta torna ora sulla vicenda con ulteriori segnalazioni, questa volta provenienti anche da altri stabilimenti e da un allevamento nel Veronese. Un ampliamento del quadro che riporta al centro le modalità di selezione, conservazione e trasformazione delle uova e l'effettiva applicazione dei controlli previsti lungo la filiera. Contatta da Italia a Tavola, tuttavia, l'azienda ha scelto di non commentare l'inchiesta almeno per il momento. In una lettera inviata alla redazione di Report, Eurovo aveva ricordato che è in corso un procedimento penale presso la Procura di Bologna, avviato da una denuncia-querela presentata dall'azienda contro un proprio dipendente per presunti fatti di tentata estorsione e violazione di segreti industriali e commerciali. La società ipotizzava inoltre che il servizio di Report si basi, almeno in parte, su informazioni e materiali aziendali sottratti o divulgati illecitamente. Per questo, richiamando il rispetto delle indagini, sceglie di non rilasciare dichiarazioni pubbliche e aveva la redazione e la Rai a valutare con prudenza l'eventuale utilizzo di quei materiali, che potrebbero rivelarsi illeciti.

Lo stabilimento Eurovo di Occhiobello

Uova con muffa e vermi: le denunce sulla filiera Eurovo

L'inchiesta dice di aver ricostruiro quanto avverrebbe in alcuni allevamenti e stabilimenti di lavorazione delle uova. Secondo le testimonianze raccolte da Report, anche uova marce, contaminate da muffe, vermi e residui organici sarebbero state avviate alla trasformazione per diventare liquido d'uovo e ovoprodotti commercializzati per la preparazione di biscotti, meringhe, pasta all'uovo e altre produzioni alimentari. Il sistema produttivo coinvolto fa capo a Eurovo, gruppo che registra un fatturato annuo di circa 1,5 miliardi di euro e lavora, secondo i dati riportati nell'inchiesta, circa 12 milioni di uova al giorno. Tra gli stabilimenti citati c'è quello di Cesena, da cui provenivano gli albumi a marchio Lidl interessati da un richiamo alimentare nel 2024 e quelli a marchio Conad ritirati più recentemente. In quest'ultimo caso il richiamo ha riguardato complessivamente 135 quintali di ovoprodotti, già distribuiti nei punti vendita. La lavorazione industriale delle uova prevede procedure precise: dopo i controlli e la selezione, le uova vengono sgusciate meccanicamente e il contenuto filtrato per eliminare eventuali frammenti. Il liquido viene quindi sottoposto a pastorizzazione, un trattamento termico finalizzato a ridurre i rischi microbiologici, compresa la presenza di salmonella. Le condizioni documentate dalla trasmissione sollevano interrogativi proprio sull'effettiva applicazione di queste procedure e sui controlli lungo la filiera.

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Le testimonianze degli operai e il caso dell'allevamento nel Veronese

La nuova indagine nasce dalle numerose segnalazioni ricevute da Giulia Innocenzi dopo un precedente servizio trasmesso a maggio da Report, relativo allo stabilimento Eurovo di Occhiobello sul quale erano emersi dei dubbi sulla fondatezza delle accuse. In quell'occasione erano stati mostrati i contenuti della denuncia presentata da 58 operai. Per quel procedimento il giudice per le indagini preliminari ha fissato un'udienza il 19 novembre. «Non ho mai ricevuto così tante segnalazioni da lavoratori come nel caso di Eurovo», aveva raccontato Innocenzi al Fatto Quotidiano prima della messa in onda. Dopo il primo servizio, alla giornalista sarebbero arrivate ulteriori testimonianze da parte di operai e camionisti impiegati in diversi stabilimenti del gruppo. Le segnalazioni raccolte descrivono situazioni che vengono ritenute ricorrenti: uova marce, con muffe e vermi, che sarebbero comunque state destinate alla pastorizzazione e alla commercializzazione.«Ho deciso di indagare e quanto è emerso è un sistema ben oliato dove praticamente non si butta via niente, così si aumentano i profitti», ha spiegato la giornalista.

Report Secondo Report, anche uova marce, contaminate da muffe, vermi e residui organici sarebbero state avviate alla trasformazione per diventare liquido d'uovo e ovoprodotti

Le telecamere di Report sono entrate anche in un allevamento di Tarmassia, frazione di Isola della Scala, in provincia di Verona, che rifornirebbe Eurovo. Le immagini mostrerebbero problemi igienici nei capannoni, sia in quelli destinati alle galline allevate a terra sia in quelli con animali in gabbia. Tra gli elementi documentati ci sarebbero la presenza di topi, uova sporche di sangue, residui di feci e tuorlo sul nastro trasportatore e persino la carcassa di una gallina. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione, le uova uscirebbero dai capannoni e raggiungerebbero la sala di imballaggio in condizioni igieniche critiche. «C'è una contaminazione batterica elevatissima», è il commento di Dario Buffoli, medico veterinario e consulente delle forze dell'ordine, che interviene nel servizio.

Dalla raccolta delle uova alla pastorizzazione: i dubbi sui controlli

Un altro aspetto dell'inchiesta riguarda la destinazione delle uova non confezionate. Secondo le testimonianze di ex dipendenti e autisti, quelle scartate durante le operazioni di selezione verrebbero comunque raccolte e avviate alla lavorazione. Le destinazioni indicate sono Monaldi Italia, stabilimento collegato a Eurovo che produce ovoprodotti per l'industria alimentare, e, in alcuni casi, Cascina Italia. Un ex operaio descrive la presenza di muffe, mosche e vermi tra le uova conferite. «Tutte le uova non confezionate finiscono nel secchio», racconta, riferendosi al successivo passaggio in centrifuga per ottenere il liquido destinato alla pastorizzazione. La trasmissione ha sollevato inoltre dubbi sulla tracciabilità delle materie prime e sulla distinzione tra uova convenzionali e biologiche. Tra le presunte irregolarità segnalate ci sarebbe anche l'impiego di uova non biologiche in prodotti commercializzati come bio.

Report Secondo una fonte esisterebbe un secchio nel quale finirebbero tutte le uova non confezionate

Alcune testimonianze riguardano poi la conservazione delle uova nelle celle frigorifere. Un ex camionista riferisce di prodotti rimasti refrigerati per mesi e destinati successivamente alla lavorazione. Nel servizio viene riportata anche una frase attribuita a un lavoratore: «Se andava pastorizzato l'uovo torna sempre bello, eh!». Proprio le condizioni di conservazione rappresentano un ulteriore elemento da verificare, anche alla luce delle criticità segnalate nello stabilimento di Cesena, dove sarebbero emersi problemi nelle celle frigorifere e, da analisi interne, un caso di salmonella. Da quello stabilimento provenivano gli albumi a marchio Lidl e Conad interessati dai richiami alimentari.

Eurovo denuncia un dipendente e solleva dubbi sui materiali di Report