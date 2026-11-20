Un viaggio nel cuore dell'arte dolciaria ligure attraverso i gesti, le materie prime e le vicende familiari che definiscono uno dei lievitati più rappresentativi della Liguria. È questo il filo conduttore del nuovo appuntamento con Storie di Pasticceria, la rubrica ideata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola. Protagonista dell'episodio è il pandolce genovese, raccontato direttamente dal laboratorio di Filippo Tagliafico attraverso i passaggi tecnici e storici che ne caratterizzano la produzione artigianale.

La struttura interna e l'alveolatura del pandolce genovese appena tagliato

Dalle navi per l'America Latina al laboratorio: una storia nata nel 1890

La lavorazione del pandolce genovese firmata dalla famiglia Tagliafico affonda le proprie radici nella navigazione transoceanica di fine Ottocento. «Il nostro pandolce viene da molto lontano, da più di 100 anni. La ricetta è sempre quella - racconta Filippo Tagliafico -. Ha iniziato il mio bisnonno, che faceva il fuochista sulle navi nel 1890, sulle tratte che collegavano Genova all'America Latina. E già lì lui preparava il pandolce, direttamente a bordo. Poi l'attività è iniziata qui a terra e il pandolce è arrivato fino a noi intatto, con gli stessi ingredienti, gli stessi macchinari e gli stessi processi produttivi di oltre un secolo fa». Una continuità operativa che mantiene inalterate sia la formula originale sia le attrezzature storiche del laboratorio.

Contenuto di terze parti bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità per visualizzarlo. Gestisci consenso

Il tavolo di legno, la tornitura a mano e il lievito madre

A distinguere questo lievitato dalle produzioni standardizzate è la gestione rigorosamente manuale della formatura, indispensabile per rispettare la struttura dell'impasto. «Viene tornito a mano perché il nostro è un impasto particolare e una macchina non ce la farebbe a lavorarlo da sola: serve l'asse di legno, serve proprio un intervento manuale - spiega Tagliafico -. Dietro di noi c'è il tavolo di legno, perché sfruttiamo proprio l'attrito del legno per arrotolarlo su se stesso e chiuderlo bene, rendendolo solido in modo che possa gonfiare correttamente in cottura».

L'impasto del pandolce genovese di Tagliafico in lavorazione

Al centro della lievitazione c'è invece una gestione costante della pasta madre: «Il lievito madre viene curato ogni giorno e rinfrescato più volte quotidianamente, affinché sia pronto e con il pH giusto al momento di impastare il pandolce».

Uvetta turca, canditi e pinoli: le materie prime dell'impasto

La complessità aromatica del dolce deriva dalla selezione precisa delle materie prime, ciascuna legata a una specifica ragione storica e organolettica. Oltre a farina, acqua, zucchero e burro, l'impasto integra sospensioni selezionate con cura: «Utilizziamo uvetta rigorosamente sultanina e di tipo turca, chiamata così perché 500 anni fa arrivava proprio dalla Turchia - precisa il pasticcere -. A questa si aggiungono cedro e arancia candita, oltre ai pinoli». Un equilibrio di consistenze e profumi che richiede tempi lenti e grande attenzione in ogni fase, dall'impastamento fino alla cottura finale.

La miscela dedicata firmata Ferri dal 1905 per Tagliafico

L'abbinamento del Tea Master: tè ossidati e scorze d'arancio

Per valorizzare la ricchezza olfattiva e la struttura burrosa del pandolce genovese, Albino Ferri ha studiato un accostamento mirato in grado di pulire il palato e dialogare con le note agrumate dei canditi. «Trattandosi di ingredienti molto complessi nella loro parte di profumi, suggerisco un abbinamento dedicato a una miscela abbastanza vasta, con una base ossidata o semiossidata e qualche scorza d'arancio, e direi che il gioco è fatto», conclude il Tea Master di Accademia Ferri 1905, completando così un percorso sensoriale che unisce l'arte della lievitazione ligure alla cultura dell'infusione.