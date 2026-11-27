GOCCE DI TÈ
Tè e pasticceria, come scegliere l'abbinamento giusto per ogni dolce
Tè e pasticceria, l'abbinamento non si improvvisa: aromi, intensità, dolcezza e struttura del dessert guidano la scelta della bevanda. Albino Ferri richiama l'attenzione sulla mescita, spesso trascurata nei locali
Abbinare il tè a un dessert richiede attenzione agli aromi, alla dolcezza e alla struttura della preparazione. Una scelta che può completare il lavoro del pasticcere, ma che spesso non trova adeguato spazio nel servizio al cliente. Il Tea Master Albino Ferri spiega come costruire un equilibrio tra tazza e dolce.
Tè e dolci, l'abbinamento parte dalle caratteristiche del dessert
Nella pasticceria, la scelta della bevanda che accompagna un dolce è parte integrante dell'esperienza di degustazione. Non basta proporre un tè apprezzato dal cliente o scegliere una varietà sulla base delle preferenze personali: occorre valutare le caratteristiche della preparazione, considerando intensità aromatica, grado di dolcezza, struttura e persistenza gustativa. Il tè deve dialogare con il dessert senza coprirne i profumi né risultare troppo delicato rispetto alla sua intensità. La ricerca dell'equilibrio riguarda quindi entrambe le componenti: una bevanda scelta correttamente può accompagnare il dolce e contribuire a valorizzarne le caratteristiche, mentre un accostamento poco ragionato rischia di alterare la percezione degli aromi.
Il servizio del tè in pasticceria, un aspetto da curare
A richiamare l'attenzione su questo aspetto è Albino Ferri, che sottolinea come gli abbinamenti tra cibo e bevande non siano una prerogativa esclusiva della ristorazione, ma trovino nella pasticceria un importante ambito di applicazione.
«Spesso, infatti, a un'elevata cura nella produzione in laboratorio non corrisponde un'analoga attenzione nel servizio di mescita: mancano proposte di abbinamento guidate e indicazioni mirate su quale bevanda accostare a un dessert ricercato», osserva Ferri.
La conseguenza può emergere proprio al momento dell'assaggio. «Questa carenza può generare, in fase di degustazione, squilibri aromatici che compromettono l'esperienza complessiva», spiega.
Per le pasticcerie, dunque, la proposta del tè non dovrebbe essere considerata un elemento accessorio, ma una componente del servizio da progettare in relazione ai prodotti realizzati in laboratorio. Conoscere le caratteristiche delle diverse bevande e saperle mettere in relazione con le preparazioni dolciarie permette di offrire indicazioni più precise al cliente e di completare il percorso di degustazione.
Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905https://www.youtube.com/watch?v=RjB_1Ngwywg