La qualità resta un requisito fondamentale, ma non basta più a distinguere un prodotto sul mercato. Anche il tè ha bisogno di una comunicazione capace di raccontarne le caratteristiche, l'esperienza di degustazione e la provenienza. È il tema affrontato dal tea master Albino Ferri insieme ad Alessandro Garzaniti, titolare dell'agenzia di comunicazione ChaosLab, in un nuovo episodio di Gocce di Tè. «Comunicare il tè è una bella sfida», osserva Garzaniti. Negli ultimi anni, infatti, è cambiato il modo in cui i consumatori valutano i prodotti.

Il Tea Master Albino Ferri (a destra) con Alessandro Garzaniti, titolare dell'agenzia di comunicazione ChaosLab

Se in passato la qualità, accompagnata dalla capacità di dimostrarla, poteva rappresentare il principale argomento di comunicazione, oggi il quadro è più articolato. La qualità rimane una condizione imprescindibile, ma viene spesso considerata un requisito di partenza. La sua assenza può compromettere il rapporto con il cliente, mentre la sua presenza, da sola, non è necessariamente sufficiente a orientare la scelta. Per questo la comunicazione deve prendere in considerazione anche altri aspetti, a cominciare dall'esperienza associata al prodotto e al marchio.

Raccontare l'esperienza della degustazione

Nel caso del tè, questo significa andare oltre la descrizione della materia prima e delle sue caratteristiche. Occorre raccontare anche l'esperienza che la bevanda offre durante il consumo, aiutando il pubblico a riconoscere e comprendere sentori, profumi e sfumature. «Dobbiamo ragionare sull'esperienza che la bevanda genera in chi la degusta, stimolando la percezione dei sentori e dei profumi», spiega Garzaniti. È quella che oggi viene definita experience: una dimensione che riguarda il modo in cui il prodotto viene vissuto e percepito, non soltanto le sue qualità oggettive. Per chi opera nella filiera del tè, dalla produzione alla distribuzione fino alla somministrazione, diventa quindi importante fornire strumenti di conoscenza e costruire un racconto che accompagni il consumatore nella degustazione.

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