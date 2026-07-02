Surgital cresce sulla sostenibilità: più energia pulita e valore della filiera

Il Dossier di Sostenibilità 2025 conferma il percorso intrapreso da Surgital, leader nel mercato della pasta fresca e dei piatti pronti surgelati per l'Horeca, nella costruzione di un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità, alla valorizzazione della filiera, alla tutela dell'ambiente e all'attenzione verso le persone. Redatto secondo il framework volontario Vsme promosso da Efrag, il documento rappresenta uno strumento di rendicontazione Esg che misura il valore generato per collaboratori, partner, comunità e territorio.

Surgital nel 2025 prodotto più di 4,2 milioni di kWh di energia fotovoltaica, con un +70% sull'anno precedente

Tra i risultati più significativi emerge il rafforzamento del sistema energetico aziendale. Nel 2025 la produzione di energia fotovoltaica ha superato i 4,2 milioni di kWh, registrando un incremento del 70% rispetto all'anno precedente. Grazie all'integrazione tra impianti fotovoltaici, cogenerazione e trigenerazione, Surgital riesce oggi a coprire oltre l'89% del fabbisogno elettrico attraverso sistemi di autoproduzione, riducendo la dipendenza dalle fonti esterne.

L'azienda ha inoltre avviato un progetto dedicato al recupero degli sfridi alimentari, trasformati in risorsa energetica. L'iniziativa ha consentito la produzione di oltre 104 mila metri cubi di metano e più di 420 mila kWh di energia, contribuendo allo sviluppo di un modello basato sull'economia circolare. Sul fronte della gestione dei materiali, il tasso di recupero dei rifiuti ha raggiunto il 99,9%, confermando l'efficacia delle strategie adottate.

Persone, formazione e dialogo con i fornitori

La crescita sostenibile passa anche attraverso la valorizzazione del capitale umano. Nel 2025 la forza lavoro ha raggiunto 373 collaboratori, accompagnata da un importante investimento nella formazione. Sono state infatti erogate 2.660 ore di formazione dedicate a sicurezza, compliance, competenze professionali e sviluppo delle persone, all'interno di un piano biennale che supera complessivamente le 4.100 ore. Anche il welfare aziendale continua a registrare risultati significativi, con un tasso di adesione pari al 97%, a conferma dell'attenzione rivolta al benessere dei dipendenti.

In Surgital lo scorso anno erogate ben 2660 ore di formazione per i 373 collaboratori dell‘azienda

Nel corso del 2025 Surgital ha rafforzato il coinvolgimento della propria supply chain, avviando una nuova fase di confronto sui temi Esg. L'iniziativa ha interessato 250 fornitori, coinvolti nella raccolta di informazioni dedicate alla sostenibilità. I 55 questionari completati costituiscono la base per consolidare un dialogo strutturato con i partner strategici e favorire una crescita condivisa lungo tutta la filiera.

Impegno sociale e sostegno al territorio

Il Dossier dedica spazio anche alle iniziative di responsabilità sociale sviluppate insieme alla Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna. Nel 2025 l'azienda ha donato 16,8 tonnellate di prodotti, contribuendo a superare le 180 tonnellate complessive distribuite nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025.

Attraverso il Dossier di Sostenibilità 2025, Surgital conferma l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio dei parametri Esg, sviluppare indicatori sempre più efficaci e integrare i principi della sostenibilità nei processi aziendali, sostenendo una crescita equilibrata tra sviluppo economico, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente.