Il Grana Padano torna al “Meeting per l’Amicizia fra i popoli” e lo fa con un programma che porterà alla Fiera di Rimini le storie dei caseifici, le degustazioni e l’apertura dal vivo di tre forme Riserva. Dal 21 al 26 agosto, in occasione della 47ª edizione della manifestazione - uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’incontro, al dialogo e al confronto -, il Consorzio sarà presente nel Padiglione A5 con uno stand dedicato ai produttori e ai visitatori, oltre a partecipare al convegno “Fatto bene, tutti i giorni”. Il marchio accompagnerà inoltre il pubblico nell’area ristorazione e nel Villaggio dello Sport.

Grana Padano al Meeting di Rimini con assaggi, incontri e forme Riserva aperte dal vivo

Tre incontri per raccontare come nasce il Grana Padano

L’edizione 2026 della manifestazione, ricordiamo, avrà come titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle” e, come ogni anno, ruoterà, appunto, attorno ai temi dell’incontro, del dialogo e del confronto. All’interno dello stand del Consorzio sarà possibile ricevere materiali informativi e gadget, incontrare i rappresentanti della filiera e assaggiare le monoporzioni di Grana Padano Dop. Il cuore della partecipazione sarà però rappresentato da tre incontri pensati per raccontare che cosa accade prima che una forma arrivi sulle tavole.

Il ciclo, intitolato “Una forma, una storia”, è in programma venerdì 21 agosto alle 15.30, domenica 23 agosto alle 16.30 e martedì 25 agosto alle 16.30. In ciascun appuntamento prenderà la parola un caseificio consorziato, chiamato a raccontare il lavoro quotidiano necessario per produrre Grana Padano, il formaggio Dop più consumato al mondo. Attraverso le testimonianze emergeranno le persone coinvolte, le attività svolte negli allevamenti e nei caseifici, le competenze tramandate nel tempo e i cambiamenti introdotti da una filiera che continua a innovare senza perdere il rapporto con i territori di origine. Al termine di ogni incontro sarà aperta davanti al pubblico una forma di Grana Padano Dop Riserva.

Ogni incontro si concluderà con l’apertura dal vivo di una forma di Grana Padano Dop Riserva

Un passaggio che permetterà ai visitatori di osservare da vicino uno dei momenti più riconoscibili legati al prodotto e di scoprire il risultato di una lunga stagionatura, insieme alla cura richiesta in tutte le fasi della lavorazione. «Ogni forma di Grana Padano Dop racconta una storia fatta di persone, territori, competenze e responsabilità - ha dichiarato il presidente del Consorzio, Renato Zaghini. Con questi incontri vogliamo dare voce direttamente ai nostri caseifici e far conoscere il lavoro quotidiano necessario per garantire la qualità, la sicurezza e il rigoroso rispetto delle regole della Denominazione».

Il Meeting diventerà così un’occasione per portare davanti al pubblico le voci di chi lavora lungo la filiera e spiegare in modo diretto come nasce una produzione legata a una tradizione quasi millenaria. «Il Meeting rappresenta da sempre un’importante occasione di dialogo, di incontro e di confronto - ha proseguito Zaghini. È il luogo ideale per raccontare una filiera che ha saputo custodire una tradizione quasi millenaria e, nello stesso tempo, continuare a innovare, generando valore economico e sociale nei territori in cui opera. La nostra rinnovata partecipazione testimonia la solidità di un rapporto fondato sulla condivisione di valori e sulla centralità delle persone».

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Il valore del lavoro quotidiano al centro del convegno

A sottolineare il significato della collaborazione è stato anche il direttore generale del Consorzio, Stefano Berni: «Essere il formaggio ufficiale del Meeting di Rimini significa portare nel cuore della manifestazione non soltanto il gusto di Grana Padano Dop, ma anche i valori che ogni forma racchiude: il lavoro, la responsabilità, la condivisione e la capacità di costruire insieme - ha detto. Grana Padano e il Meeting sono saldamente uniti da una stessa convinzione: dalle persone e dal loro impegno quotidiano nasce sempre qualcosa di buono, capace di durare nel tempo».

Renato Zaghini e Stefano Berni

Tra l’altro, lo stesso Berni interverrà venerdì 21 agosto alle 17 al convegno “Fatto bene, tutti i giorni”, organizzato in collaborazione con Compagnia delle Opere. L’incontro sarà dedicato alle imprese e alle filiere italiane che hanno costruito il proprio percorso sulla qualità, sulla responsabilità e sulla continuità del lavoro, mantenendo uno stretto rapporto con le proprie origini. «Fare bene il proprio lavoro ogni giorno significa non cercare scorciatoie e investire costantemente nella qualità. È quanto avviene nella nostra filiera, dove allevatori, casari e stagionatori operano insieme affinché ogni forma rispetti gli standard della Dop e rappresenti nel mondo l’eccellenza del saper fare italiano» ha concluso Berni.

Dal Villaggio dello Sport all’area ristorazione