A Marina di Massa (Mc), all’American Bar dell’Hotel Excelsior, il Giappone entra nella carta dei cocktail attraverso un percorso che parte dalla cultura del tè e arriva alla mixology contemporanea. Il protagonista è Massimo Bruni, bartender che durante un viaggio in Giappone ha avuto modo di approfondire la lavorazione del matcha e la cerimonia del chanoyu. Il risultato di quell’esperienza è Bonsai, un cocktail costruito intorno a tre ingredienti giapponesi: matcha, litchi e shōchū. Non si tratta però di riprodurre nel bicchiere una cerimonia tradizionale, quanto di trasferire nel lavoro del bartender un metodo e un modo di intendere la preparazione. Come spiega Bruni al Tea Master Albino Ferri, il cocktail è nato proprio dall'esperienza maturata durante il viaggio: «Vi presento il mio cocktail, Bonsai, nato in onore di un viaggio in Giappone dove ho imparato la vera tradizione della lavorazione del tè matcha e la cerimonia del chanoyu. Ho imparato tutte le tecniche e ho voluto inserirle nella mixology qui all'American Bar di Marina di Massa».