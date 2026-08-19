Il panettone ha ormai superato i confini delle feste natalizie. Infatti, già qualche anno, pasticceri e cuochi lo propongono anche fuori stagione, modificando ingredienti e profilo aromatico in base al periodo. Ed è in questa tendenza che rientra Aestatis, il nuovo lievitato estivo da 750 grammi preparato da Cristiano Germani e Simona Foderini, chef e proprietari dell’agriturismo Parco delle Querce di Valentano (Vt), con melone della Maremma laziale, cedro, limone della costa tirrenica, miele di corbezzolo, rosmarino e basilico.

Simona Foderini e Cristiano Germani

Dalla Tuscia alla costa tirrenica, l’estate entra nell’impasto

La proposta fa parte di LieviTuscia, progetto dedicato alla lavorazione dei grandi lievitati con materie prime legate al territorio viterbese e al succedersi delle stagioni. Dopo le versioni destinate ai mesi più freddi, Germani e Foderini hanno quindi spostato il lavoro sull’estate, scegliendo ingredienti provenienti dalla Tuscia, dalla Maremma tosco-laziale e dalla costa tirrenica. Il nome Aestatis (che deriva dal latino e significa “dell’estate”) richiama proprio la stagione e riassume l’idea alla base del prodotto.

La box del panettone Aestatis

Com’è fatto il nuovo panettone Aestatis

Il metodo di preparazione resta quello utilizzato per gli altri lievitati del progetto: lievito madre di oltre vent’anni, tre rinfreschi preparatori e 36 ore complessive di lavorazione. Tempi lunghi, necessari per ottenere un impasto in grado di accogliere frutta candita, agrumi, miele ed erbe aromatiche senza perdere morbidezza e struttura.

Officina Visiva Cristiano Germani con il panettone Aestatis

L’ingrediente centrale è il melone della Maremma laziale, coltivato dall’azienda agricola e candito artigianalmente prima di essere aggiunto all’impasto. Alla sua componente dolce si affiancano il cedro, dal gusto più persistente, e il limone della costa tirrenica, utilizzato per introdurre una nota agrumata e contenere la ricchezza del lievitato.

La parte aromatica prosegue poi con il miele di corbezzolo, il rosmarino e il basilico cresciuto al sole. Il primo aggiunge una nota più complessa, il secondo porta sfumature balsamiche, mentre il basilico lascia un richiamo erbaceo nel finale. Sono ingredienti provenienti da paesaggi differenti, riuniti per costruire un profilo legato alla stagione calda e a una precisa area geografica.

Pubblicità

Il panettone oltre il calendario natalizio