Grandi Lievitati per panettone e pandoro

La Grandi Lievitati W 400 è la farina più forte della linea Delì ed è caratterizzata da elevata stabilità e alto contenuto proteico. È destinata agli impasti ricchi di ingredienti e alle preparazioni che richiedono tempi di lievitazione prolungati, come panettone, pandoro e babà. La forza W 400 identifica una soluzione per le lavorazioni più impegnative della pasticceria lievitata.