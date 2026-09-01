LINEA DELÌ
Il Natale dei pasticceri comincia dalla farina: quale scegliere in base al dolce
La linea Delì di Grandi Molini Italiani riunisce 5 farine professionali, dalla Frolla W 130 alla Grandi Lievitati W 400, pensate per accompagnare ogni lavorazione di pasticceria, dai biscotti al panettone, con forza e tenuta
Indice
- 1Delì, la linea di farine per la pasticceria professionale
- 1.1Grandi Lievitati per panettone e pandoro
- 1.2Lievitati per croissant e impasti lievitati
- 1.3Sfoglia per la laminazione
- 1.4Pan di Spagna per dolci soffici
- 1.5Farina Frolla per biscotti e crostate
- 2Grandi Molini Italiani, dal Po al gruppo molitorio italiano
La linea Delì di Grandi Molini Italiani riunisce cinque farine professionali pensate per accompagnare le principali lavorazioni di pasticceria, dalla pasta frolla ai grandi lievitati. La gamma è costruita con caratteristiche calibrate di forza, elasticità e assorbimento, per offrire ai Maestri Pasticceri strumenti specifici nelle diverse fasi di lavorazione.
In vista delle preparazioni natalizie, assume particolare rilievo la farina Grandi Lievitati, destinata a impasti come il panettone e pensata per sostenere lavorazioni lunghe e ricche di ingredienti. La gamma copre così esigenze diverse, dalla friabilità degli impasti secchi alla struttura necessaria per i grandi dolci da ricorrenza.
Delì, la linea di farine per la pasticceria professionale
Delì nasce per rispondere alle esigenze della pasticceria professionale con farine selezionate e destinate a preparazioni differenti. La gamma punta su caratteristiche di lavorazione costanti e affidabili, accompagnando il professionista dalle ricette più semplici alle lavorazioni che richiedono maggiore struttura e tenuta. Le farine hanno una forza diversa in base alla destinazione d’uso: dalla Frolla W 130, dedicata agli impasti friabili, fino alla Grandi Lievitati W 400, pensata per impasti ricchi e lavorazioni prolungate.
Grandi Lievitati per panettone e pandoro
La Grandi Lievitati W 400 è la farina più forte della linea Delì ed è caratterizzata da elevata stabilità e alto contenuto proteico. È destinata agli impasti ricchi di ingredienti e alle preparazioni che richiedono tempi di lievitazione prolungati, come panettone, pandoro e babà. La forza W 400 identifica una soluzione per le lavorazioni più impegnative della pasticceria lievitata.
Lievitati per croissant e impasti lievitati
La Lievitati W 370 è pensata per impasti di prodotti come croissant, krapfen e maritozzi. La forza elevata accompagna lavorazioni che richiedono buona tenuta e sviluppo, comprese quelle con tempi di lievitazione più lunghi. La farina può essere utilizzata anche nell’impasto finale dei grandi lievitati, dove stabilità e capacità di sostenere la crescita dell’impasto sono elementi centrali.
Sfoglia per la laminazione
La Sfoglia W 310 è progettata per la produzione di pasta sfoglia e per gli impasti che richiedono precisione durante la laminazione. La sua forza sostiene lavorazioni nelle quali sono importanti estensibilità e lavorabilità, caratteristiche che permettono di stendere l’impasto e ottenere una stratificazione regolare.
Pan di Spagna per dolci soffici
La Pan di Spagna W 230 è una farina versatile, indicata per dolci soffici e spugnosi. Il suo utilizzo principale è legato al Pan di Spagna, ma può essere impiegata anche nella preparazione di creme e nella lavorazione della sfoglia. La forza intermedia la rende adatta a ricette che richiedono equilibrio tra struttura, leggerezza e lavorabilità.
Farina Frolla per biscotti e crostate
La Frolla W 130 è la farina Delì con la forza più bassa ed è destinata a preparazioni come pasta frolla, crostate e biscotti. È pensata per ottenere impasti friabili e una struttura uniforme, senza richiedere l’aggiunta di amidi. La forza contenuta la rende adatta a lavorazioni nelle quali non serve sviluppare una maglia glutinica particolarmente resistente, ma è importante preservare la friabilità del prodotto finito.
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Grandi Molini Italiani, dal Po al gruppo molitorio italiano
La storia di Grandi Molini Italiani parte dal 1886, quando Antonio Costato ottenne la concessione per utilizzare l’acqua del Po e alimentare una macchina a vapore. Nel 1921 Marcello Costato realizzò a Rovigo uno dei primi esempi di molino industriale. Nel corso dei decenni l’attività della famiglia si ampliò fino alla formazione dell’attuale gruppo.
Nel 2020 Grandi Molini Italiani è entrata nel Registro delle Imprese Storiche d’Italia. Oggi il gruppo è alla sesta generazione della famiglia Costato e opera con cinque molini in Italia, proponendo farine e semole per professionisti, aziende alimentari e consumatori.