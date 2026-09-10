Storie di Pasticceria , la rubrica promossa da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola , esplora la storia e la trasformazione di uno dei simboli più iconici dell'arte dolciaria italiana: il maritozzo romano . Nel nuovo episodio della serie, il Tea Master Albino Ferri fa tappa a Frosinone presso la Pasticceria Dolcemascolo , per incontrare il mastro pasticcere Matteo Dolcemascolo e la sua famiglia, custodi di una produzione artigianale che unisce rigore tecnico e rispetto per la memoria gastronomica.

«Si narra che il maritozzo sia il primo dolce della storia romana. Un dolce nato dalla trasformazione di un pane dall'impasto troppo salato, arricchito con miele, strutto e frutta secca. Negli anni la ricetta è stata perfezionata, accogliendo la panna nel 1400, fino ad arrivare ai giorni nostri con una diffusione in tutta Italia, in Europa e nel mondo, persino a New York. Nel nostro laboratorio siamo rimasti fedeli alla versione classica con la panna, pur riconoscendo la versatilità di un impasto che si abbina perfettamente anche a creme, cioccolato e farcite salate», spiega Matteo Dolcemascolo.