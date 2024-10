Massimo Bottura diventa una statua di cioccolato a Sciocolà 2024

Massimo Bottura, uno degli chef più celebri a livello internazionale, sarà omaggiato con una statua a grandezza naturale interamente realizzata in cioccolato. L'opera, creata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, sarà uno dei punti di forza della sesta edizione di Sciocolà - Festival del Cioccolato Artigianale, che si terrà nel centro storico di Modena dal 31 ottobre al 3 novembre. Il festival, ormai affermatosi come uno degli appuntamenti più golosi d'Italia, vedrà la partecipazione dei migliori produttori di cioccolato artigianale del Paese, che presenteranno le loro dolci creazioni. Oltre agli stand espositivi e commerciali, Sciocolà offrirà showcooking, degustazioni e momenti dedicati a figure di spicco del mondo culinario.

Sciocolà, una manifestazione in continua crescita

Claudio Medici, presidente della Cna di Modena, si è detto particolarmente soddisfatto del successo crescente dell'evento: «Sono particolarmente orgoglioso di vedere quanta strada abbia fatto questa manifestazione da quando rivesto la carica di primo associato di Cna. Sciocolà, infatti, con gli anni si è affermata come una delle più importanti manifestazioni nazionali dedicate al cioccolato, un'iniziativa che vede al lavoro maestri artigiani provenienti da tutto il Paese, a conferma dell'importanza del settore agroalimentare e della sua capacità di essere uno strumento di marketing territoriale. Lo conferma il grande numero di visitatori, non solo modenesi, che affollano Modena durante Sciocolà. Non mi resta che ringraziare il Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna e Sgp Grandi Eventi, certo che anche quest'anno sapremo offrire una manifestazione ricca di tanti momenti di grande interesse».

Stefano Pelliciardi, amministratore di Sgp Grandi Eventi e organizzatore del festival, ha sottolineato l'importanza dei grandi nomi presenti quest'anno: «Sciocolà si conferma come una manifestazione che riesce a coniugare diversi aspetti: dalla parte espositiva e commerciale alle degustazioni, showcooking e importanti testimonial. Mai come quest'anno avremo la presenza di grandi nomi come Iginio Massari e i Modena City Ramblers, solo per citarne alcuni. Non mancherà la tradizionale maxi costruzione di cioccolato: dopo il monte Rushmore, la Ferrari a grandezza naturale e l'omaggio dello scorso anno a Vasco Rossi, per quest'edizione vogliamo celebrare uno degli chef italiani più importanti a livello internazionale come Massimo Bottura, dedicandogli una statua a grandezza naturale in cioccolato, realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia. Sarà un'occasione unica per raccontare Modena e promuovere tutte le attività del territorio, non solo gastronomiche».

A Sciocolà 2024 una statua di cioccolato per un'eccellenza mondiale della cucina

Il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, famoso per le sue imponenti creazioni di cioccolato, ha spiegato la sfida dietro la realizzazione della statua di Bottura: «Anche quest'anno si rinnova quella che io chiamo l'impresa di Modena, eh sì perché ogni anno il tasso di difficoltà che rappresenta la scultura che dedichiamo a Sciocolà e alla sua città è davvero tra i più alti. Quest'anno abbiamo pensato di sposare due eccellenze culinarie come il cioccolato fondente al 60% di origine messicana e il più grande interprete della cucina italiana, e forse mondiale, Massimo Bottura. Non abbiamo voluto dire niente fino ad oggi perché volevamo fosse davvero una sorpresa anche per lui, e anche perché le tante piogge hanno reso l'ambiente di lavoro molto umido, creando diverse problematiche al nostro cioccolato. Oggi possiamo ufficializzare che ci stiamo riuscendo, ma il lavoro nei prossimi giorni sarà serrato. Speriamo che lo chef possa essere entusiasta quanto noi di essere raffigurato con uno degli ingredienti più nobili della gastronomia, il cioccolato».

Lo chef Massimo Bottura

Sciocolà 2024: quattro giorni all'insegna di dolcezza, gusto, storia e tradizione

Un altro momento speciale del festival sarà il premio alla memoria del grande pasticciere e cioccolatiere carpigiano Gian Pietro Piccagliani, fortemente voluto da Marisa Togniarelli, rappresentante di Acai. «È la seconda edizione del premio Pietro Piccagliani, si continua così ad onorare la memoria di un gran cioccolatiere e amico. Sapeva creare qualsiasi cosa nel modo più semplice. Quest'anno il premio verrà conferito a Giacomo Bellantoni, un giovane che si è distinto nel mondo del cioccolato. Un premio per incentivare e far crescere i giovani in questo meraviglioso percorso» ha spiegato Togniarelli. Sciocolà 2024 promette quindi quattro giorni all'insegna di dolcezza, gusto, storia e tradizione, con un ricco programma che includerà degustazioni guidate, premi, showcooking e la spettacolare scultura di cioccolato dedicata a Massimo Bottura. L'ingresso all'evento sarà gratuito e rappresenterà un'occasione imperdibile per scoprire le eccellenze del cioccolato artigianale e celebrare la tradizione gastronomica di Modena.