“Auguri Sotto Le Stelle”: viaggio goloso con lo chef Paolo Gramaglia

Martedì 3 dicembre alle ore 20:30, al suggestivo The Dome Restaurant dello Starhotels Michelangelo di Roma, prende vita un'esperienza culinaria unica: “Auguri Sotto Le Stelle”. Questo evento è il risultato della collaborazione tra Fedegroup, leader nella ristorazione in outsourcing per l'hotellerie, e Starhotels, primo gruppo alberghiero privato italiano. Protagonista della serata è lo chef Paolo Gramaglia del President di Pompei (Na), una stella Michelin, affiancato dall'executive chef di Fedegroup Raimo Chiacchiera.

The Dome Restaurant dello Starhotels Michelangelo

Allo Starhotels Michelangelo un viaggio tra i sapori

“Auguri Sotto Le Stelle” non è una semplice cena, ma un vero e proprio percorso multisensoriale, dove tradizione, innovazione e contemporaneità si intrecciano in un racconto gastronomico capace di sorprendere e deliziare i palati più raffinati.

Lo Starhotels Michelangelo di Roma

La serata rappresenta anche un'occasione speciale per inaugurare le festività natalizie, in un'atmosfera calda e conviviale. Dopo la tappa romana, il viaggio proseguirà a gennaio nelle città di Milano e Napoli, allo Starhotels E.c.ho. e allo Starhotels Terminus, promettendo nuove emozioni culinarie.

Il menu di Gramaglia per Auguri Sotto Le Stelle

Lo chef Paolo Gramaglia, che ha fatto dell'equilibrio tra innovazione e rispetto delle materie prime la sua cifra stilistica, ha ideato un menu straordinario per l'occasione.

Ad aprire le danze culinarie, un raffinato Guazzetto di totani accompagnato da patata soufflé, bottoni di inchiostro di totano, pomodoro e prezzemolo. Un piatto che celebra il mare, combinando texture e sapori in modo inaspettato. Si prosegue con un Risotto sfumato al primitivo di Manduria, esaltato da un'infusione di miso, finocchietto, funghi e castagne. Un piatto che unisce influenze locali e internazionali, regalando al palato un'esperienza intensa e armoniosa. Per il secondo, una prelibata Spigola con salsa acida, ‘nduja e polvere di barbabietola. Qui l'incontro tra il sapore deciso della ‘nduja e la delicatezza della spigola crea un contrasto memorabile. A chiudere l'esperienza, il Limone amalfitano in acqua di arance, accompagnato da frutti di bosco, meringa al cavolo viola e ravanello. Un dolce che mescola sapori tradizionali e un'estetica contemporanea, raccontando una storia di colori e profumi.

Lo chef Paolo Gramaglia del President di Pompei

Lo chef Gramaglia sintetizza l'essenza del menu: «La tavola è convivialità, è sapore di festa, è il piacere di scoprire nuovi orizzonti gastronomici. Abbiamo voluto creare piatti che unissero autenticità e creatività, per celebrare il Natale con gusto e raffinatezza».

La magia natalizia del The Dome Restaurant

Il The Dome Restaurant, situato all'interno dello Starhotels Michelangelo di Roma, è una cornice perfetta per questo evento esclusivo. A pochi passi dal Vaticano, il ristorante accoglierà i partecipanti in un'atmosfera elegante e avvolgente, resa ancora più speciale dalla magia delle decorazioni natalizie. La location non è solo un luogo, ma parte integrante dell'esperienza: ogni dettaglio, dall'arredamento alla mise en place, è studiato per creare un ambiente raffinato e accogliente.

Come partecipare a Auguri Sotto Le Stelle

La serata del 3 dicembre è aperta al pubblico, con un costo di 100 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria, data l'esclusività dell'evento e il numero limitato di posti disponibili. Per prenotare, è possibile contattare il numero 06 398739 o inviare un'email a michelangelo.rm@starhotels.it.

Fedegroup e Starhotels: due eccellenze italiane

Dietro il successo di “Auguri Sotto Le Stelle” ci sono due realtà leader nel loro comparto: