Panettone Maximo: 45 pasticcerie pronte a sfidarsi per il miglior dolce artigianale

Domenica 1° dicembre 2024, dalle 11.00 alle 20.00, Roma ospiterà la sesta edizione di Panettone Maximo, il più importante evento natalizio della Capitale dedicato al panettone artigianale. La manifestazione si terrà al Salone delle Fontane, in via Ciro il Grande 10, nella splendida location dell'Eur, con l'organizzazione della E20 Events Factory e Ristoragency, e il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio e dell'Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma.

Panettone Maximo torna a Roma per l'edizione 2024

Panettone Maximo, un evento in crescita

«Oggi il Panettone artigianale sta vivendo una popolarità straordinaria, tutti lo vogliono. Panettone Maximo ha una formula vincente perché unisce il contest alla degustazione degli 88 panettoni in gara (e tante altre tipologie non in gara) - spiegano gli organizzatori Fabio Carnevali e Stefano Albano - e di tante altre eccellenze enogastronomiche in degustazione agli oltre 70 banchi di assaggio (45 dei quali pasticcerie e forni) provenienti da tutta Italia, gli show cooking con pastry chef iper stellati e il Christmas Village dedicato ai più piccoli. Insomma, Panettone Maximo può essere considerato a tutti gli effetti l’unico evento di Natale a Roma che unisce veramente adulti e bambini».

Le pasticcerie si sfideranno nel panettone tradizionale e al cioccolato

Uno dei momenti clou della giornata sarà la serie di show cooking con alcuni dei più prestigiosi pastry chef italiani, tutti premiati con 3 stelle Michelin. Il programma prevede eventi imperdibili:

13.15: Luca Pezzetta, pizzaiolo di Clementina, Fiumicino (RM) + Fabiano Bucci (latte artist)

15.00: Doina Paulesco, pastry chef di Osteria Francescana, Modena

16.00: Michele Cremasco + Lidia Ferrara, pastry chef de Le Calandre, Rubano (PD)

17.00: Mattia Casabianca, pastry chef di Uliassi, Senigallia (AN)

18.00: Francesco Federici + Leonardo Sperati, pastry chef di Enoteca Pinchiorri, Firenze

Panettone Maximo, la gara e la giuria

Panettone Maximo è ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti dei grandi lievitati. Con numeri in costante aumento, l’edizione precedente, che si è tenuta il 3 dicembre 2023, ha visto oltre 3.000 presenze. Quest’anno, l'evento si prepara a superare le aspettative con l’ingresso delle 45 pasticcerie selezionate per le prefinali, che si terranno il 27 e 28 novembre 2024 a Eataly Roma Ostiense. I partecipanti, provenienti da tutta Italia, gareggeranno con 90 panettoni: 45 tradizionali e 45 al cioccolato. Durante le prefinali, i visitatori potranno assaporare in anteprima i panettoni in gara e assistere alle degustazioni della giuria.

La giuria, come sempre, sarà composta da nomi di assoluto prestigio del mondo della pasticceria e del giornalismo specializzato, come il Maestro Gino Fabbri (presidente onorario Apei), Angelo Musolino (presidente Compait), Claudio Gatti (presidente Accademia dei Maestri del Lievito Madre), Attilio Servi (Mastro Pasticcere e lievitista), Davide Malizia (Campione del Mondo e Relais Dessert international), i Mastri pasticceri Felice Venanzi, Walter Musco, Angelo Di Masso e Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola per il tradizionale. Per il cioccolato figurano invece Giuseppe Amato (Miglior pasticcere del mondo 2021), Luca Mannori (Campione del mondo 1997), Maurizio Frau (Miglior Maitre Chocolatier Italia), Eugenio Morrone (Maestro gelatiere, campione del mondo 2016), Cesare Murzilli (Executive Pastry Chef Portrait Milano), Dario Nuti (Execvutive Pastry Chef Rome Cavalieri Hotel), Andrea Fiori (Pastry Chef & Maitre Chocolatier), Marion Lichtle (Pastry chef e titolare de Il Pagliaccio**) e Valerio Esposito (Maitre Chocolatier). In giuria anche critici enogastronomici e rappresentanti del “gruppo del gusto” della stampa estera.

Panettone Maximo, saranno 45 le pasticcerie in gara

L’assegnazione dei premi speciali «miglior packaging», «miglior comunicazione digitale» e «premio stampa estera» sarà frutto della valutazione di specifiche e competenti giurie; il «premio del pubblico» delle votazioni del pubblico intervenuto. Novità di questa edizione sarà anche l’assegnazione del premio per il “Miglior Panettone Gourmet” tra i 10 concorrenti in gara di una selezione di chef e pastry chef dell’alta ristorazione.

Panettone Maximo, Christmas Market e Village

Accanto alla gara del panettone, il pubblico potrà esplorare un Christmas Market ricco di eccellenze enogastronomiche tipiche del Natale, come vini, bollicine, torrone, cioccolato, tartufi e altri prelibatezze. L'evento offre anche un Christmas Village, un'area dedicata ai più piccoli con giochi, animazione e l’immancabile foto con Babbo Natale, mentre i genitori possono dedicarsi a degustazioni e shopping natalizio. Anche quest’anno, Panettone Maximo ha un cuore solidale: i panettoni in gara saranno donati ai bambini di don Daniele Masciadri, il prete di Nostra Signora di Lourdes all’Albuccione, una zona emarginata del comune di Guidonia Montecelio. In più, il comitato italiano dell'UNICEF sarà presente all'evento, supportando la missione di protezione e sviluppo delle potenzialità dei bambini più vulnerabili.

Panettone Maximo, le pasticcerie in gara