Festa dello Speck Alto Adige: un ritorno trionfale a Plan de Corones

Dopo il grande successo dell'edizione 2023, con ben 10mila visitatori, la Festa dello Speck Alto Adige si prepara a conquistare nuovamente la cima del Plan de Corones (Bz) il 28 e 29 settembre. Un evento imperdibile per gli amanti del gusto e della tradizione, organizzato dall'Area Dolomitica di Plan de Corones e dal Consorzio Speck Alto Adige.

I visitatori potranno immergersi in un vortice di sapori e scoprire i segreti dello Speck Alto Adige Igp, il re indiscusso della gastronomia altoatesina. Degustazioni, specialità culinarie, musica e intrattenimento li aspettano nelle baite e nell'area del festival. I produttori locali delizieranno i palati con il loro Speck Alto Adige Igp d'eccellenza, mentre gli showcooking e i laboratori didattici sveleranno i segreti di questo prodotto unico.

La Festa dello Speck Alto Adige è un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Accanto alle degustazioni e alle specialità culinarie tradizionali, ci saranno anche workshop dedicati allo Speck Alto Adige Igp, dove si potranno scoprire nuove ricette e tecniche di preparazione per valorizzare al meglio questo prodotto d'eccellenza.

Speck Alto Adige Igp: i numeri del 2023

Per l'occasione, ricordiamo che nel 2023 sono state contrassegnate con il marchio di qualità Speck Alto Adige Igp 2.495.561 baffe, pari al 39,7% della produzione complessiva dei membri del Consorzio. Il 67,5% della produzione di Speck Alto Adige Igp viene venduta in Italia. La maggior parte di essa in Alto Adige e nelle regioni settentrionali, mentre negli ultimi anni anche le regioni centrali e meridionali dell'Italia hanno aumentato la domanda. Ma lo Speck Alto Adige Igp è anche un prodotto molto richiesto al di fuori dei confini italiani. Con un tasso di esportazione del 32,5% è uno dei salumi più esportati in Italia. Il principale mercato di esportazione per lo Speck Alto Adige Igp è la Germania con il 24,2%.

Altri mercati di esportazione includono gli Stati Uniti (3,8%), dove la popolarità dello Speck Alto Adige Igp è aumentata costantemente negli ultimi anni (un aumento del 1% rispetto all'anno precedente). Francia (2%), Svizzera (0,8%), Austria (0,5%), Belgio (0,35%) e Regno Unito (0,35%) sono altri mercati di esportazione. Lo sviluppo positivo dei mercati di esportazione è stato continuato con successo dopo gli anni della pandemia e l'andamento positivo è stato confermato. In altri mercati come Polonia, Canada, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Hong Kong e altri venti mercati, circa lo 0,5% della quantità prodotta viene esportata. In Italia, il 65% della produzione viene distribuita attraverso i supermercati.