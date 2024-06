Red Montalcino si avvicina e il Consorzio esulta per l'ampliamento della Doc

Il Rosso di Montalcino si espande: la Regione Toscana ha dato il via libera all'ampliamento della superficie vitata della Doc dopo che era stato approvato dall'assemblea dei soci del Consorzio del vino Brunello di Montalcino lo scorso dicembre. Una notizia che arriva proprio alla vigilia di Red Montalcino, l'evento dedicato al vino rosso della denominazione in programma per venerdì 21 giugno.

Rosso di Montalcino: via libera all'ampliamento della superficie vitata della Doc

Rosso di Montalcino, un ampliamento storico

L'ampliamento, pari al 60% circa della superficie attuale (519,7 ettari), non comporterà l'impianto di nuovi vigneti, ma la riconversione di terreni già coltivati a Sangiovese finora non rivendicabili come Rosso di Montalcino. La produzione potenziale aggiuntiva è stimata in poco più di 3 milioni di bottiglie, che si andranno a sommare alla media attuale di circa 3,6 milioni di pezzi l'anno.

Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino

«Un segnale importante per il futuro del Rosso di Montalcino», ha commentato il presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci che ha aggiunto: «Un vino versatile e apprezzato che ha saputo conquistare i mercati nazionali e internazionali. I nostri produttori potranno finalmente rispondere all'aumento della domanda e consolidare il posizionamento di questo grande rosso».

L'ampliamento e non solo a Red Montalcino

L'ampliamento del vigneto sarà l'argomento principale della terza edizione di Red Montalcino, in programma per venerdì 21 giugno alla Fortezza di Montalcino (Si). Un'occasione per degustare i vini di 68 produttori e per approfondire la conoscenza del Rosso di Montalcino attraverso un talk moderato dalla giornalista Barbara Di Fresco e un dj set di Jay Carol Gigli. Red Montalcino è un'occasione unica per scoprire il Rosso di Montalcino, un vino rosso versatile e apprezzato che ha saputo conquistare i mercati nazionali e internazionali. Un vino che rappresenta la perfetta espressione del territorio di Montalcino e che racchiude la passione e la dedizione dei suoi produttori.

Red Montalcino, il programma

La terza edizione di Red Montalcino si aprirà alle 11:00 con un talk moderato dalla giornalista di Rainews24 Di Fresco dal titolo "Red Evolution: origini e futuro del Rosso di Montalcino". Un'occasione per ripercorrere la storia del vino e per conoscere la visione dei produttori per il futuro.

Il 21 giugno torna Red Montalcino

Alle 18:00 inizierà il walk around tasting, dove i visitatori potranno degustare i vini di 68 produttori. Alle 20:00 è previsto un food pairing con specialità gastronomiche regionali, vegane e fusion. Alle 22:00 aprirà l'enoteca collettiva con servizio sommelier e area mixology con prodotti locali. La serata si concluderà con un djset di Jay Carol Gigli del duo Jas&Jay.