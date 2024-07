Alba in quota: musica e spettacolo tra le vette dell'Adamello-Presanella

Amanti della natura e della musica, preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile! Torna "Alba in quota", la rassegna che vi permetterà di ammirare il sorgere del sole tra le suggestive vette del Gruppo Adamello-Presanella, accompagnati da emozionanti concerti dal vivo.

Alba in quota al Corno d'Aola. Foto: Rudy Signorini

Alba in quota: 5 appuntamenti imperdibili

Domenica 21 luglio (ore 5:30): Ghiacciaio Presena (3.000 m) - Nubras Ensemble, un trio di talento con violino, violoncello e sax.

Ghiacciaio Presena (3.000 m) - Nubras Ensemble, un trio di talento con violino, violoncello e sax. Sabato 27 luglio (ore 5:30): Ghiacciaio Presena (3.000 m) - Anna&Emanuele Siblings, un duo che rivisiterà brani pop e rock in chiave acustica.

Ghiacciaio Presena (3.000 m) - Anna&Emanuele Siblings, un duo che rivisiterà brani pop e rock in chiave acustica. Sabato 9 agosto (ore 5:30): Corno d'Aola (2.000 m) - Mystic Owls Duo, voci, chitarra e violino per un viaggio nella musica folk irlandese.

Corno d'Aola (2.000 m) - Mystic Owls Duo, voci, chitarra e violino per un viaggio nella musica folk irlandese. Venerdì 16 agosto (ore 5:30): Ghiacciaio Presena (3.000 m) - Ago_Dallago, un polistrumentista con una lunga carriera alle spalle e un repertorio ricco di esperienze.

Ghiacciaio Presena (3.000 m) - Ago_Dallago, un polistrumentista con una lunga carriera alle spalle e un repertorio ricco di esperienze. Venerdì 23 agosto (ore 5:30): Ghiacciaio Presena (3.000 m) - Gran finale con Moro & The Silent Revolution, un gruppo folk-pop angloamericano che vi conquisterà con la sua energia.

Come partecipare ad Alba in quota

Per vivere l'emozione di "Alba in quota" non è necessaria la prenotazione. È sufficiente acquistare il biglietto per gli impianti di risalta alle biglietterie (Paradiso e Valbiolo al Passo Tonale, Valbione a Ponte di Legno) nei giorni precedenti l'evento o direttamente la mattina stessa.

Alba in quota a 3.000 metri sul ghiacciaio Presena Foto: Rudy Signorini

Per gli eventi sul Ghiacciaio Presena, le cabinovie Paradiso e Presena saranno in funzione 30 minuti prima dell'alba. Per quelli a Ponte di Legno, saranno attive le seggiovie Valbione e Corno d'Aola. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti di andata e ritorno sullo shop online del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

E dopo lo spettacolo di Alba in quota?

Dopo aver ammirato la magia dell'alba tra le montagne, concedetevi una ricca colazione in uno dei rifugi in quota. Un'occasione perfetta per gustare i sapori genuini del Trentino e per iniziare la giornata con la giusta energia.