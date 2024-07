Torna Fiano Love Fest: alla scoperta di vini Docg e prodotti tipici

Dal 2 al 4 agosto 2024, Lapio (Av), Città del Vino e la patria del Fiano di Avellino, torna ad essere la protagonista di un evento enogastronomico imperdibile: il Fiano Love Fest "In Cosmica Armonia". Un'edizione speciale che celebra il profondo legame tra uomo e natura, in un'atmosfera avvolgente e suggestiva che vi farà sentire parte di un unico grande universo. Tre giorni all'insegna del Fiano di Avellino Docg, uno dei vini bianchi più rinomati d'Italia, con degustazioni guidate, banchi d'assaggio a cura dell'Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) e la possibilità di scoprire i segreti della sua produzione. Ma il Fiano Love Fest è molto di più: è un'occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Lapio e dell'Irpinia, una terra ricca di storia, fascino e sapori autentici.

Fiano Love Fest: un viaggio enogastronomico tra le eccellenze di Lapio e dell'Irpinia

Tanti eventi a Fiano Love Fest

Tra le novità di quest'anno, un ricco programma di visite guidate a Palazzo Filangieri, antica dimora gentilizia che domina il centro storico di Lapio, e percorsi e-bike sharing per ammirare i vigneti e la bellezza del paesaggio circostante. Potrete inoltre visitare le chiese del centro storico e partecipare a laboratori didattici per scoprire i mestieri e le tradizioni locali. Non mancherà ovviamente la musica live, con artisti che allieteranno le vostre serate con i loro concerti. Un'occasione per ballare, divertirsi e stare insieme sotto le stelle. Il tema di quest'anno è "In Cosmica Armonia": un invito a celebrare il profondo legame che unisce ogni individuo e ogni elemento della natura. Un'atmosfera avvolgente e suggestiva farà da cornice a questo evento unico, che vi farà sentire parte di un unico grande tessuto cosmico. Nel dettaglio:

Ogni sera, a partire dalle ore 19, apriranno gli stand enogastronomici dove potrete assaporare le eccellenze del territorio, accompagnate da degustazioni tecniche di Fiano di Avellino al Palazzo Filangieri (su prenotazione).

dove potrete assaporare le eccellenze del territorio, accompagnate da degustazioni tecniche di Fiano di Avellino al Palazzo Filangieri (su prenotazione). Alle 20, i banchi d'assaggio dell'Onav guideranno alla scoperta del Fiano di Avellino, mentre dalle 21:00 la musica live allieterà le vostre serate con concerti imperdibili.

guideranno alla scoperta del Fiano di Avellino, mentre dalle 21:00 la musica live allieterà le vostre serate con concerti imperdibili. Il Fiano Love Fest è anche arte e cultura: dalle 19 alle 23 potrete partecipare a visite guidate a Palazzo Filangieri, antica dimora gentilizia che domina il centro storico di Lapio.

Domenica 4 agosto il programma si arricchisce ulteriormente:

Dalle 10:30 visite guidate a Palazzo Filangieri e percorsi e-bike sharing (su prenotazione) per ammirare i vigneti e la bellezza del paesaggio circostante.

visite guidate a Palazzo Filangieri e percorsi e-bike sharing (su prenotazione) per ammirare i vigneti e la bellezza del paesaggio circostante. Alle 11:30 aprono gli stand enogastronomici per un'intera giornata dedicata al gusto.

Lapio, patria del Fiano di Avellino

Oltre al Fiano di Avellino, potrete gustare anche altri prodotti tipici del territorio, come il Taurasi Docg, l'olio extravergine d'oliva Irpinia-Colline dell'Ufita Dop e il miele. Un'ampia varietà di eccellenze gastronomiche vi attende negli stand enogastronomici, dove potrete assaporare i sapori autentici dell'Irpinia.