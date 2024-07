Ad Ardesio divino cene, degustazioni, incontri e concerti ricordando Luigi Veronelli

Dal 2 al 4 agosto la rinomata mostra mercato enogastronomica Ardesio DiVino tornerà ad animare le suggestive vie, piazze e corti del centro storico di Ardesio (Bg), nel cuore della Val Seriana, per la sua ventesima edizione, intitolata “Ciao Gino”, in occasione del ventennale della scomparsa di Luigi Veronelli, il padre indiscusso della critica enogastronomica italiana.

Torna la rinomata mostra mercato enogastronomica Ardesio DiVino. Foto: Francesco Bellini

Organizzata dall'associazione Adivi' Aps, con la collaborazione di Paolo Tegoni, enogastronomo e docente di cultura del vino all'Università di Parma, e del Seminario permanente Luigi Veronelli, Ardesio DiVino 2024 si prepara quindi ad accogliere un racconto di vini, territori e persone in linea con lo spirito veronelliano attraverso le numerose attività organizzate nel corso della tre giorni.

Ardesio DiVino, vignaioli da Italia, Francia e Slovenia

A partire dalle degustazioni agli stand di decine di selezionati vignaioli provenienti da tutta Italia, Francia e Slovenia, e di artigiani del gusto, che proporranno in assaggio vini e prodotti tipici d'eccellenza, in un viaggio nella cultura enogastronomica locale che coinvolgerà migliaia di appassionati e anche gli addetti ai lavori. Da quest’anno, infatti, Ardesio DiVino apre ufficialmente le sue porte agli operatori del mondo Horeca, offrendo loro un biglietto di ingresso per il sabato mattina (posti limitati), con l’obiettivo di favorire un rapporto diretto con produttori e consumatori finali e promuovere una gestione sempre più trasparente e di qualità dei prodotti d’eccellenza. Ma non solo stand. Ardesio DiVino è anche, e soprattutto, esperienze e cultura, con un fitto calendario di attività tra gusto, conoscenza, divertimento e benessere.

Ardesio DiVino invade le strade e le piazze di Ardesio. Foto: Luca Festari

La Cena Divina ad Ardesio DiVino

Venerdì 2 agosto, alle ore 20:30, la nuova edizione di Ardesio DiVino sarà inaugurata, come da tradizione, dalla raffinata Cena Divina, curata dallo chef Andrea Bertasa e guidata dal sommelier e relatore Paolo Tegoni, al Ristorante da Giorgio (su prenotazione): un'esperienza culinaria d'autore che vedrà protagonisti i prodotti Deco, la “Denominazione Comunale” voluta da Luigi Veronelli, e i prodotti dall’azienda Burki, che destinerà parte del ricavato per gli aiuti alla Val D’Ossola colpita dall’alluvione.

Ardesio DiVino: degustazione del seminario permanente Luigi Veronelli

Sabato 3 agosto, alle 17:30, nella sala consiliare, si terrà la degustazione d'autore del Seminario Permanente Luigi Veronelli (su iscrizione) dal titolo “Scelti col cuore. Una selezione dei Sole Guida Oro I Vini di Veronelli 2024”: un imperdibile assaggio guidato di una selezione dei “Sole”, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla storica Guida a solamente dieci etichette, scelte tra migliaia di campioni assaggiati, i cui “racconti in forma di vino” sono rappresentativi della competenza, della creatività e dell’impegno dei rispettivi produttori. La degustazione, ideata e condotta da Andrea Alpi, responsabile formazione del Seminario Permanente Luigi Veronelli e curatore della Guida Oro, proporrà ai partecipanti un viaggio sensoriale per scoprirne le peculiarità organolettiche e le storie di coloro che li hanno ideati e prodotti.

Le degustazioni di Ardesio DiVino

Percorsi Tematici di Ardesio DiVino

Ardesio DiVino 2024 propone quest'anno una straordinaria varietà di percorsi tematici, pensati per soddisfare ogni palato e curiosità enologica e guidare gli appassionati in un vero e proprio viaggio sensoriale nel mondo del vino. Nascono così cinque "percorsi nel percorso", ognuno con una propria identità e storia da raccontare:

Assetati: per iniziare alla grande: questo percorso rappresenta il punto di partenza, consentendo ai visitatori di iniziare rapidamente la loro avventura enologica con una selezione di cantine pronte a sorprendere con i loro migliori vini. Un ottimo modo per entrare subito nel vivo dell'evento! Sud>Nord: un viaggio enologico attraverso l'Italia: il percorso per esplorare la diversità vinicola italiana, partendo dalle calde terre del Sud per poi salire verso il Settentrione, assaporando le diverse sfumature di ogni parallelo. Pop: popolari ma non scontati: il percorso che esplora i nomi più e meno conosciuti del panorama vitivinicolo italiano per scoprirne le creazioni più celebri. Sconfinamenti: vini italiani e internazionali: il percorso che, oltre alle proposte italiane, valica i confini nazionali per esplorare le produzioni francesi e slovene, offrendo un’ampia varietà di sapori e stili. Di tutti i colori: un'esperienza completa: dalle bollicine ai bianchi, dai rossi ai vini dolci, questo itinerario è un vero e proprio caleidoscopio di sapori e aromi, pensato per soddisfare ogni tipo di preferenza e curiosità, assaporando tutte le sfumature del mondo del vino.

Ad Ardesio DiVino degustazioni itineranti

Per gli appassionati che volessero non solo degustare, ma farsi accompagnare in questo viaggio tra le eccellenze vinicole e gastronomiche, Ardesio DiVino organizza anche le degustazioni itineranti (su iscrizione) con due guide d’eccezione: sabato 3 agosto alle ore 19 il sommelier Paolo Tegoni invita a scoprire il mondo dei vini rosati con la degustazione itinerante “Espressioni di Rosè”, mentre domenica 4 agosto @ilSommelierDiVino Mattia Asperti alle 11 accompagnerà in un viaggio tra le produzioni piemontesi in “Quattro sfumature di nebbiolo” e alle 16 svelerà gli abbinamenti perfetti “Dall’aperitivo al dolce”.

Ardesio DiVino, il laboratorio culinario

Domenica 4 agosto, ore 15, spazio alla cucina con “Presi in castagna!”, il laboratorio culinario curato da Luca Cagnasso dell’azienda agricola Bucolika di Fazzano, che guiderà nella preparazione di Ciàn, piccole crepes tipiche della Lunigiana preparate con farina di castagne.

Ad Ardesio DiVino “Caro Gino, racconti e note attorno a Luigi Veronelli”

Sarà dedicato al grande Luigi Veronelli il dibattito dal titolo “Caro Gino, racconti e note attorno a Luigi Veronelli” che, domenica 4 agosto, alle 18:00, alla Casa Rurale di fronte al Santuario, con vista sulle Orobie, vedrà confrontarsi Paolo Tegoni e il cantautore e chitarrista Omar Pedrini, moderati da Paolo Confalonieri, giornalista.

Relax tra gli stand di Ardesio DiVino

Tra una degustazione e l’altra i numerosi visitatori di Ardesio DiVino potranno godersi una pausa a tutto relax con i rilassamenti guidati e le degustazioni di tisane artigianali selezionate ne “Il Giardino della Quiete”, la zona relax allestita al museo Casa Rurale (nei pressi del Santuario) e aperta sabato 3 e domenica 4 agosto dalle 10:30 alle 18; nonché partecipando al rilassamento guidato “Nella bolla del silenzio”, nel museo Casa Rurale, in programma sabato 3 alle 15 e domenica 4 agosto alle 11, alle 14 e alle 16.

Concerti di Ardesio DiVino

Anche per questa 20ª edizione, Ardesio DiVino completerà la sua proposta gastronomica con un ricco programma di concerti. Sabato la musica sarà protagonista in piazza B. Moretto (centro storico) con i Daze alle 11 e con i Soul sul Serio alle 17, per poi spostarsi, dalle 21, in piazza Monte Grappa con i Settesotto e DJ Flaviano Botta. Domenica, in piazza B. Moretto, ad accompagnare la giornata saranno invece le note dei Two Blue, alle 11, e quelle dei Caravan, alle 17.

I concerti di Ardesio DiVino. Foto: Mattia Fornoni

Ardesio DiVino: stand, pranzo e cene

Per due giorni i visitatori di Ardesio DiVino potranno gustare un'ampia varietà di prodotti tipici e pregiati vini negli stand (aperti sabato 3 agosto dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 21, e domenica 4 agosto con orario continuato dalle 10:30 alle 20) e nel corso dei pasti organizzati per le vie di Ardesio: sabato 3 e domenica 4 agosto, dalle 19:30, la giornata si concluderà con una cena a base di prodotti tipici selezionati nelle vie e nelle piazze di Ardesio, mentre domenica 4 alle 12:30 il pranzo sarà ospitato nell’oratorio, a cura del Gruppo Alpini.

Ardesio DiVino, info e costi

I biglietti di ingresso sono acquistabili sul sito www.ardesiodivino.it.

Ingresso sabato o domenica: 35 euro.

Ingresso sabato e domenica: 60 euro.

Ogni biglietto d’ingresso include un bicchiere con pochette Ardesio DiVino, un braccialetto e una tessera degustazione, che permettono di avere a disposizione una degustazione presso ogni stand e tre degustazioni jolly da effettuare dove si vuole.

Cena Divina: 65 euro.

Degustazioni itineranti: 5 euro (acquisto riservato ai possessori di un biglietto di ingresso).

Degustazione d’autore con il Seminario Permanente Luigi Veronelli: 30 euro (10 euro per possessori di un biglietto di ingresso).

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Il programma completo è disponibile al link. Per maggiori informazioni: info@ardesiodivino.it.