La città di Carmagnola in festa con dieci giorni dedicati al peperone

Dal 30 agosto all'8 settembre, la città di Carmagnola (To) si trasforma nella capitale italiana del peperone. Infatti, in questi giorni andrà in scena la 75esima edizione della Fiera nazionale dell'ortaggio estivo che cresce all'ombra, un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e della tradizione e che promette un'edizione ricca di sorprese e di grandi nomi della gastronomia italiana.

A Carmagnola dieci giorni di gusto, cultura e divertimento con la Fiera del Peperone

Stelle della cucina e ospiti d'eccezione alla Fiera nazionale del peperone



Ad esempio, la madrina di questo evento sarà Matilde Brandi, showgirl e conduttrice televisiva, che sarà affiancata dall'attore e modello spagnolo Sergio Muñiz. Ma le sorprese non finiscono qui. Il giornalista ed esperto enogastronomico Paolo Massobrio tornerà con le sue coinvolgenti “Confessioni Laiche”, svelando aneddoti e curiosità sul mondo del cibo e coinvolgendo grandi imprenditori del comparto.

La città di Carmagnola (To) è pronta a riabbraciare la Fiera nazionale del peperone

Il critico gastronomico Edoardo Raspelli, invece, guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei segreti della cucina italiana, intervistando chef stellati del calibro di Gianluca Renzi, Giuseppe Cravero e Giampiero Vivalda. Anche Tinto, storico volto della Fiera, sarà presente con una serie di appuntamenti che animeranno i fine settimana, tra cui il tradizionale concorso del peperone, dove verranno premiati gli esemplari più pesanti e pregiati.

Fiera nazionale del peperone, un programma ricco e variegato

Per dieci giorni, dunque, le vie di Carmagnola saranno animate da un ricco programma di eventi: showcooking, degustazioni guidate, incontri con produttori locali, mostre e laboratori per grandi e piccini. Non mancheranno momenti di intrattenimento, con musica dal vivo e spettacoli per tutte le età.