Calici di Stelle: Montepulciano si veste a festa

Torna “Calici di Stelle a Montepulciano”. L’evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Comune di Montepulciano andrà in scena il 10 agosto, quando brillano anche le stelle nella notte di San Lorenzo. L’iniziativa è inserita nel cartellone nazionale di “Calici di Stelle 2024”, promossa dal Movimento turismo del vino Italia e dall’Associazione nazionale Città del Vino. Protagonisti il Rosso di Montepulciano Doc e il Vino Nobile di Montepulciano Docg.

il pubblico delle grandi occasioni a Montepulciano (Si) per Calici di Stelle

Montepulciano Destinazione turistica sostenibile

Quest’anno sotto i riflettori anche la sostenibilità. Montepulciano è stato infatti riconosciuto come “Destinazione turistica sostenibile” grazie all’ottenimento del “Gstc - Global sustainable tourism council”, riservato alle realtà che promuovono la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. Il Vino Nobile di Montepulciano Docg è inoltre la prima denominazione in Italia a fregiarsi della certificazione di sostenibilità Equalitas, un protocollo molto impegnativo, che implica il rispetto di un numero elevato di requisiti ambientali, come la misurazione dell’impronta carbonica e dell’impronta idrica, e socioeconomici, come la verifica del rispetto delle libertà sindacali e delle pari opportunità. Equalitas prevede anche il raggiungimento di obiettivi progressivi e la stesura di un bilancio di sostenibilità nel quale presentare e comunicare i risultati ottenuti. Anche nell’edizione 2024 di “Calici di Stelle a Montepulciano” non manca, inoltre, la collaborazione con Sugherovivo per una raccolta consapevole dei tappi delle bottiglie, il ricavato della cui vendita sarà destinato a progetti benefici.

«Dare vita a un evento che riesce a tenere insieme tante anime di Montepulciano e del territorio della Valdichiana Senese ci riempie di orgoglio – ha dichiarato Doriano Bui, presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese – Attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale della serata sono le stelle polari che ci guidano passo dopo passo nell’organizzazione di questa importante occasione».

Degustazioni e incontri con i produttori sempre al centro della manifestazione

Calici di Stelle, tre modalità di degustazione

“Calici di Stelle a Montepulciano” si prepara dunque ad accogliere i suoi visitatori e propone tre modalità di partecipazione. Nel dettaglio, le degustazioni itineranti per apprezzare le oltre 40 cantine aderenti nei banchi di assaggio situati in Piazza Grande, sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino e nelle otto contrade del Bravìo delle Botti; le degustazioni guidate con i sommelier Fisar e con i produttori, sulla Terrazza panoramica di Vicolo del Leone e presso il Loggiato della Canonica di San Biagio; le degustazioni a cena nelle Contrade del Bravìo delle Botti di Montepulciano, per sorseggiare Rosso di Montepulciano Doc o Vino Nobile di Montepulciano Docg in accompagnamento a piatti della tradizione locale.

La festa si concluderà in Piazza Grande, dove sarà presente un info point in corrispondenza del van 100% elettrico Valdichiana Living, agenzia di incoming ufficiale della destinazione Valdichiana Senese; qui sarà possibile scoprire tour ed esperienze turistiche eco-sostenibili da vivere sul territorio. Sempre a cura di Valdichiana Living sarà proposto anche uno special tour delle cantine monumentali di Montepulciano.

www.calicidistellemontepulciano.it