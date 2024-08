Etna Days, un brindisi internazionale ai vini del vulcano siciliano

L'Etna si prepara a stappare bottiglie e a brindare con il mondo. Dal 12 al 14 settembre, il vulcano attivo più alto d'Europa sarà al centro della terza edizione degli Etna Days, un evento che promette di incantare gli oltre 40 giornalisti di settore provenienti da Italia, Stati Uniti e Europa.

Etna Days torna dal 12 al 14 settembre

Etna Days, tre giorni all'insegna del vino

Centoventi produttori e oltre 500 etichette saranno i protagonisti di tre giorni all'insegna del vino, con degustazioni, visite in cantina e incontri esclusivi. Il cuore della manifestazione sarà il Picciolo Etna Resort, ma l'evento si espanderà anche nel centro storico di Catania, coinvolgendo un'ampia community di appassionati.

Gli Etna Days sono un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vino e per chi desidera conoscere da vicino una delle regioni viticole più affascinanti d'Italia. L'evento è organizzato dal Consorzio tutela vini Etna Doc, a conferma della crescente importanza e del prestigio dei vini prodotti alle pendici del vulcano.

Etna Days, il programma

Il primo giorno sarà dedicato a un confronto di alto livello sul futuro del vino italiano sui mercati internazionali. Prestigiosi esperti del settore, come Luigi Moio dell'OIV e Carlo Flamini di Unione Italiana Vini, discuteranno delle potenzialità dei vini dell'Etna e delle strategie per affermarsi a livello globale.

Nei giorni successivi, i giornalisti saranno suddivisi in gruppi per esplorare i diversi versanti e contrade dell'Etna, visitando 120 cantine e vigneti selezionati. Un'occasione unica per scoprire la diversità e la complessità dei terroir vulcanici e per assaggiare vini unici al mondo.