Viaggio nel gusto a Sandrigo: torna la Festa del Bacalà alla Vicentina

Mancano pochi giorni all'inizio di una delle feste più attese dell'anno: la Festa del Bacalà alla Vicentina. Dal 19 al 30 settembre, le vie e le piazze di Sandrigo (Vi) si animeranno con i profumi e i sapori di questa tradizione culinaria unica. Quest'anno, la manifestazione, giunta alla sua 37ª edizione, promette novità entusiasmanti. Oltre ai classici piatti a base di stoccafisso, come il bacalà alla vicentina e il bacalà mantecato, i visitatori potranno gustare risotti d'autore, creazioni gourmet e abbinamenti inediti con vini del territorio.

La Festa del Bacalà prenderà ufficialmente il via giovedì 19 settembre con l’apertura degli stand gastronomici

Un viaggio nel gusto alla Festa del Bacalà alla Vicentina

La novità di quest'edizione è l'appuntamento "Riso... Ti amo", in programma il 23 settembre. Quattro risotti d'autore, dal classico alla pescatora fino a interpretazioni più creative con bacalà e tartufo, delizieranno i palati più raffinati.

Ma non finisce qui. Per introdurre la manifestazione, sono in programma due eventi speciali: "Bacco & Bacalà", un tasting dedicato agli abbinamenti tra bacalà e vino, e il "Gran Galà del Bacalà", una serata elegante per celebrare i 70 anni della Pro Sandrigo.

Il celebre bacalà alla vicentina

Bacalà alla Vicentina, tra tradizione e innovazione

Dal 19 settembre, gli stand gastronomici della Festa del Bacalà apriranno le loro porte, proponendo un'esplosione di sapori. Dalle specialità più tradizionali, come gli gnocchi e i bigoli al torcio, a creazioni più audaci e gourmet, come il bacalà in pasticcio o il risotto ai frutti di mare, ogni serata sarà un'esperienza unica. Novità di quest'anno, il bacalà alla vicentina incontrerà la polenta di mais Marano, un abbinamento che promette di sorprendere. E per accompagnare il tutto? Vini locali di eccellenza, come il Vespaiolo Breganze Doc e il Durello Doc Brut.

La Festa del Bacalà non è solo cibo

La Festa del Bacalà non è solo cibo. Domenica 29 settembre, alle 9:30, le vie di Sandrigo si animeranno con una sfilata spettacolare. Protagonista indiscussa sarà Stocky, la nuova mascotte della festa, che farà il suo debutto ufficiale. A seguire, un corteo straordinario: la Confraternita del Bacalà alla Vicentina, autorità, produttori norvegesi, confraternite da tutta Italia e il Corteo del Doge. E per rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, i pescatori dell'isola di Røst sfileranno con la loro caratteristica rastrelliera carica di stoccafisso, accompagnati da sbandieratori, armigeri e cavalieri. Un'esperienza unica che unisce tradizione e folklore.