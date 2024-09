Franciacorta: 25 anni di bollicine. Tre giorni per scoprire i segreti delle cantine

Tre giorni di festa (uno in più rispetto agli anni scorsi), 25 anni di vita, 69 cantine aperte al grande pubblico. Il Festival Franciacorta in cantina (13-15 settembre), nato nel 2020 grazie a 33 "pionieri, agricoltori - produttori", nel fine settimana mette in vetrina il meglio delle bollicine prodotte nei 18 comuni della Docg bresciana, fra il monte Orfano e il lago d'Iseo.

Franciacorta in festa: 69 cantine aprono le porte per un weekend all'insegna del gusto. Foto: Facebook Consorzio Franciacorta

Franciacorta in festa: 69 cantine aprono le porte per un weekend

Il festival è stato preceduto da un convegno che si è tenuto oggi, 13 settembre, nel suggestivo auditorium S. Salvatore, a Rodengo Saiano (Bs).

Franciacorta in cantina, il convegno a Rodengo Saiano

«Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti mezzo secolo fa - hanno detto il presidente Silvano Brescianini e il suo vice Augusto Maiolini - nei palazzi storici di Nigoline e villa Lecchi. Da un festival minimal con pochi e visionari viticoltori, siamo cresciuti fino a diventare a livello qualitativo fra i migliori d'Europa e al mondo. Abbiamo investito soprattutto sulla qualità con alcuni fondamentali capisaldi: la sostenibilità ambientale, i rapporti con il territorio e le istituzioni, investimenti con un giusto mix fra agricoltori e imprenditori e la collaborazione con le università, con la barra fissa sull'informazione e la conoscenza. Il tutto, mantenendo ben salde le nostre radici in un territorio unico».

Il Festival entrerà nel vivo nella serata di venerdì 13 e proseguirà sabato 14 e domenica 15 settembre con visite, degustazioni e ospitalità sul territorio. «Dalla paura di farsi vedere di 25 anni fa, alla voglia di oggi, di farci conoscere a tutto campo per valorizzare il nostro territorio».