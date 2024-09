“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet Insieme” celebra il 20° anniversario

La ventesima edizione del concorso enologico internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet Insieme" sarà ospitata nella suggestiva cornice di San Pellegrino Terme (Bg), un luogo ricco di fascino che diventerà il cuore pulsante dell'evento dal 17 al 19 ottobre. Questa storica edizione non solo celebrerà il traguardo dei vent'anni, ma introdurrà un nuovo format che vede il territorio diventare protagonista.

Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet Insieme celebra la ventesima edizione

Il programma: degustazioni e cene a tema

La cena di benvenuto, in programma per giovedì 17 ottobre alle 19.30, si terrà presso l'Istituto superiore San Pellegrino Terme, in collaborazione con i giovani studenti dell'istituto, che gestiranno anche il servizio dei campioni durante le degustazioni ufficiali. La degustazione ufficiale si svolgerà venerdì 18 ottobre presso l'Hotel Bigio, storica struttura situata nel cuore del paese. La giornata si concluderà con una cena di gala a tema Belle Epoque, sempre presso l'Hotel Bigio, in omaggio alla tradizione liberty del paese, invitando i partecipanti a vestirsi in stile Belle Epoque per un'esperienza immersiva e affascinante.

In programma una tavola rotonda intitolata "Il vino del futuro o il futuro del vino?"

Sabato 19 ottobre, il focus sarà sulla tavola rotonda intitolata "Il vino del futuro o il futuro del vino?", che si terrà al Cine-Teatro dell'Oratorio. Durante l'incontro saranno annunciati i vincitori delle medaglie del concorso enologico, con un dibattito aperto su temi legati all'evoluzione del vino nel contesto internazionale.

Territorio e cultura: un'esperienza multisensoriale

Oltre agli eventi enologici principali, gli organizzatori hanno curato un ricco programma di attività collaterali per far conoscere ai partecipanti la bellezza e le eccellenze della Valle Brembana. Tra queste, il tour guidato del patrimonio liberty di San Pellegrino con i local ambassadors e la visita allo stabilimento dell'Acqua San Pellegrino, dove sarà possibile scoprire i segreti della produzione di una delle acque più famose al mondo e partecipare a una degustazione esclusiva. Per gli amanti della gastronomia, il tour in Val Taleggio offre una visita alla Cooperativa S. Antonio con degustazione di formaggi locali e vini Valcalepio, mentre un focus sui prodotti tipici della valle include la visita al biscottificio del Bigio, dove si potrà scoprire l'arte dolciaria del luogo.