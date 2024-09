Correre tra i vigneti: un weekend tra sport e gusto nel cuore dell'Umbria

L’Umbria, con le sue dolci colline, i borghi medievali e i vigneti che si estendono a perdita d’occhio, è la cornice ideale per un’esperienza unica che coniuga sport, natura e enogastronomia. Il Sagrantino Running - The Wine Trail è l’appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un weekend all’insegna del benessere e della scoperta. Dal 2 al 3 novembre 2024, Montefalco (Pg) e Bevagna (Pg) si trasformano nel palcoscenico di una manifestazione che soddisfa i palati più raffinati e le gambe più allenate. Gli amanti della corsa potranno scegliere tra diversi percorsi, dai più impegnativi ai più adatti a chi si avvicina a questo sport per la prima volta. L’EnogastroCamminata del Sagrantino sarà un’occasione unica per scoprire i segreti di questo vino pregiato, passeggiando tra i vigneti e assaggiando le specialità locali.

Sagrantino Wine Trail, la spettacolare corsa nei vigneti dell'Umbria

Un tuffo nel cuore dell’Umbria

L’Umbria è una regione ricca di storia e tradizioni. I borghi medievali di Montefalco e Bevagna conservano intatto il loro fascino, con palazzi storici, chiese romaniche e piazze suggestive. Esplorare questi luoghi è come fare un viaggio nel tempo, alla scoperta di un patrimonio artistico e culturale inestimabile.

Il Sagrantino: un vino d’eccellenza

Il Sagrantino è un vino rosso robusto e inconfondibile, prodotto esclusivamente nelle colline di Montefalco. La sua storia è legata indissolubilmente a questo territorio, dove le uve maturano sotto il sole caldo dell’Umbria, regalando un vino unico al mondo. Durante l'evento, avrai l'opportunità di degustare diverse tipologie di Sagrantino, accompagnate da piatti tipici della tradizione umbra.

EnogastroCamminata del Sagrantino

Sabato 2 novembre, l'EnogastroCamminata del Sagrantino è un percorso di circa 10 km alla scoperta dei sapori autentici e dei paesaggi mozzafiato del territorio. Dopo aver ritirato il pettorale e il ricco pacco gara, si parte per un'avventura unica. L'itinerario ad anellocondurrà attraverso vigneti, oliveti e borghi medievali, offrendoti panorami mozzafiato e un'atmosfera rilassante.

Durante il percorso, si farà tappa in quattro cantine selezionate, dove esperti sommelier guideranno alla scoperta delle caratteristiche uniche del Sagrantino e delle altre etichette locali. Ogni cantina sarà un'occasione per degustare vini pregiati abbinati a prelibatezze gastronomiche preparate dallo chef de "La Cucina di San Pietro a Pettine".

Cantine Briziarelli: Inizia il tuo viaggio enogastronomico con un abbinamento classico: Grechetto e uovo strapazzato al tartufo nero uncinato. Un inizio leggero e raffinato.

Inizia il tuo viaggio enogastronomico con un abbinamento classico: Grechetto e uovo strapazzato al tartufo nero uncinato. Un inizio leggero e raffinato. Cantina Caprai: Lasciati conquistare dalla zuppa di legumi, un piatto caldo e confortante, esaltato dall'olio extravergine d'oliva e dalle erbe aromatiche.

Lasciati conquistare dalla zuppa di legumi, un piatto caldo e confortante, esaltato dall'olio extravergine d'oliva e dalle erbe aromatiche. Cantina Adanti: Il brasato di vitello al Sagrantino e tartufo ti conquisterà con la sua morbidezza e il suo sapore intenso.

Il brasato di vitello al Sagrantino e tartufo ti conquisterà con la sua morbidezza e il suo sapore intenso. Vecchio Molino sul Clitunno: Concluderai il tuo percorso con un tocco dolce, degustando il Montefalco Sagrantino Passito DOCG e i dolci della tradizione umbra.

L'EnogastroCamminata del Sagrantino è un'esperienza multisensoriale che coinvolge tutti i tuoi sensi. Ammira la bellezza dei paesaggi, ascolta il canto degli uccelli, annusa i profumi della terra e del vino, assapora i sapori autentici della cucina umbra.

Sagrantino Wine Trail, non solo corsa, ma anche degustazioni di vini e prodotti tipici

Sagrantino Wine Trail: un weekend sportivo indimenticabile

La domenica sarà dedicata agli amanti della corsa e della natura. Due percorsi mozzafiato ti aspettano tra le colline umbre:

Sagrantino Wine Trail (22,5 km): Per i runner più esperti, una sfida impegnativa che ti porterà a scoprire angoli nascosti del territorio. Un percorso impegnativo, ma ricco di soddisfazioni, che ti permetterà di mettere alla prova la tua resistenza e la tua passione per la corsa.

Per i runner più esperti, una sfida impegnativa che ti porterà a scoprire angoli nascosti del territorio. Un percorso impegnativo, ma ricco di soddisfazioni, che ti permetterà di mettere alla prova la tua resistenza e la tua passione per la corsa. Mevania Wine Trail (12,5 km): Un percorso più breve e accessibile, ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo del trail running o per chi preferisce una corsa più rilassata. Sia che tu sia un atleta esperto o un semplice appassionato, troverai il percorso adatto a te.

Ma le attività non finiscono qui! Per le famiglie e per chi preferisce un'attività più rilassante, è in programma la Family & Nordic Walking, un percorso facile e divertente di 8 km alla scoperta dei dintorni.

Anche domenica sarà dedicata all'enogastronomia. Non perderti la Cooking Class tenuta da "La Cucina di San Pietro a Pettine", dove imparerai a preparare un piatto tipico della tradizione umbra: i frascatelli al ragù di cortile con riduzione di Sagrantino e tartufo. Un'occasione unica per scoprire i segreti della cucina umbra e per assaporare i prodotti locali.

Il "Sagrantino Running - The Wine Trail" è un evento pensato per tutti, dagli sportivi più esperti alle famiglie. Un'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta, immersi nella natura e circondati da persone che condividono la tua stessa passione.