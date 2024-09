Alla scoperta dei formaggi di montagna: appuntamento imperdibile a Made in Malga

Tra il 6 e l'8 settembre e nuovamente tra il 13 e il 15 settembre, il Consorzio tutela formaggio Asiago ospita la 12ª edizione di Made in Malga, la manifestazione nazionale che mette in risalto l'eccellenza dei formaggi e delle produzioni montane italiane. Con più di 100 espositori, l'evento si svolge sull'Altopiano dei Sette Comuni, offrendo una vetrina unica per il meglio delle tradizioni di montagna del nostro Paese.

Formaggi di montagna a Made in malga

Tanti eventi a Made in Malga

Durante l'evento, saranno proposte numerose attività, tra cui degustazioni e incontri, che permetteranno di scoprire i caseifici e le malghe del Veneto e del Trentino specializzate nella produzione dell'Asiago prodotto della Montagna. Tra questi, spiccano il Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, il Caseificio Finco, il Caseificio Pennar, e diverse malghe come Basson di Sotto, Dosso di Sotto, Larici, Marcai, I Lotto Valmaron, Serona e Verde. Queste realtà offriranno un'opportunità unica per apprezzare la qualità e la tradizione della loro produzione casearia.

Made in Malga e l'Asiago Experience

Novità assoluta di questa edizione è Asiago Experience, un'iniziativa organizzata direttamente dal Consorzio di tutela. Si tratta di dodici incontri pensati per esplorare il mondo del formaggio Asiago, con un'attenzione particolare alla preziosa produzione di montagna realizzata esclusivamente a oltre 600 metri di altitudine. Durante questi appuntamenti, il pubblico avrà l'opportunità di entrare in contatto con l'universo caseario dell'Altopiano, scoprire i protagonisti e le storie dietro il formaggio Asiago, profondamente legato al suo splendido territorio, e comprendere il valore unico di questo piccolo miracolo che ogni giorno arricchisce le nostre tavole.

L'Asiago Dop rappresenta un‘eccellenza gastronomica riconosciuta a livello internazionale

Ogni appuntamento avrà la durata di 40 minuti e comprenderà un piccolo assaggio guidato di formaggio Asiago. L'ingresso è gratuito, su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Info e iscrizioni: Eventi di Consorzio tutela Formaggio Asiago - 12 attività e biglietti futuri | Eventbrite.

Made in Malga e le masterclass per gli amanti del formaggio

Tra le attività, in programma due masterclass per veri cheese lovers: sabato 7 settembre ore 16:30, con “Sapori d'Alpe: Asiago prodotto della montagna e Spiriti Estremi”, si farà un viaggio tra i sapori intensi e autentici delle montagne, dove l'Asiago prodotto della montagna incontra i distillati alpini evocando emozioni profonde e genuine, forti e decise come i luoghi da cui traggono origine. Un'esplorazione sensoriale e gustativa nella ricchezza dei pascoli di uno dei patrimoni di biodiversità più ricchi d'Europa. In degustazione pregiate stagionature di Asiago Prodotto della Montagna Fresco, Mezzano, Vecchio e Stravecchio abbinate a distillati e cocktail a base di erbe alpine.

Con la seconda masterclass, sabato 14 settembre alle ore 16:30 si esplorano le caratteristiche organolettiche dell'Asiago prodotto della montagna in abbinamento con le intriganti note minerali dei vini vulcanici nel “L'agricoltura dell'Eroe: Asiago di Montagna e Vini di Fuoco”. Un matrimonio di sapori autentici che invita a lasciarsi sorprendere dalla perfetta simbiosi tra i diversi profili aromatici del formaggio Asiago Prodotto della Montagna e il carattere sapido e altero di questi vini eroici. Un'esperienza per veri esploratori del gusto. In degustazione pregiate stagionature di Asiago Prodotto della Montagna Fresco, Mezzano, Vecchio e Stravecchio abbinate a vini vulcanici italiani.