Paestum Wine Fest pronto a tornare: focus su business e formazione

La 14ª edizione di Paestum Wine Fest annuncia è in programma dal 4 al 6 maggio 2025 al Next - Nuova esposizione ex tabacchificio di Capaccio Paestum (Sa). La manifestazione, considerata uno degli eventi principali del settore nel Centro-Sud Italia, sarà dedicata agli operatori del settore vino, spirits e alta ristorazione, con un approccio focalizzato sul business e sul networking.

Il Next - Nuova esposizione ex tabacchificio ospiterà ancora Paestum Wine Fest

Paestum Wine Fest, l'edizione 2025

Il festival includerà un ricco calendario di eventi, masterclass e dibattiti sulle denominazioni e sui principali temi del settore vitivinicolo e della ristorazione. Inoltre, sarà attivo il blog ufficiale del Paestum Wine Fest, con notizie, interviste e aggiornamenti accessibili anche via radio e web.

Paestum Wine Fest includerà un ricco calendario di eventi, masterclass e dibattiti

La direzione dell'evento, affidata ad Angelo Zarra (Ceo) e Alessandro Rossi (direttore), ha introdotto un'organizzazione che punta a favorire gli scambi tra aziende italiane e mercati esteri. La manifestazione coinvolgerà cantine, consorzi e aziende di spirits, con una lista selezionata di importatori, distributori, chef e comunicatori del settore. L'obiettivo è creare opportunità per le aziende vitivinicole italiane di espandere la loro presenza internazionale.

Paestum Wine Fest, la formazione al centro

Anche quest'anno, Paestum Wine Fest rinnova il suo impegno nella formazione attraverso la collaborazione con Intrecci - Scuola di Alta Formazione e Accoglienza, che offrirà borse di studio per giovani talenti. L'iniziativa prevede un percorso intensivo e un tirocinio di sei mesi nei ristoranti partner della scuola.

Paestum Wine Fest torna dal 4 al 6 maggio 2025

Tra le novità di questa edizione, l'introduzione di un progetto dedicato al food, con il coinvolgimento di studenti di scuole alberghiere. Gli allievi proporranno menù sostenibili legati al territorio, contribuendo a una proposta gastronomica di qualità.