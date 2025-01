Storia e innovazione: il Salone del Vermouth al Museo del Risorgimento

La nuova edizione del Salone del Vermouth si terrà a Torino il 22 e 23 febbraio, al Museo del Risorgimento, situato a Palazzo Carignano in Piazza Carlo Alberto. Questo spazio storico e rappresentativo del capoluogo piemontese ospiterà una manifestazione che coinvolgerà produttori di vermouth grandi e piccoli, offrendo un programma variegato per esplorare la cultura legata a questo prodotto tipico.

Salone del Vermouth, l'edizione 2025

La manifestazione sarà un'occasione per approfondire la cultura del Vermouth, con particolare attenzione alla sua storia, agli abbinamenti culinari e alle diverse applicazioni in miscelazione. I partecipanti potranno scoprire tutte le declinazioni di questa eccellenza piemontese e immergersi nel mondo enogastronomico che lo circonda. Il Salone vedrà la partecipazione di produttori italiani e internazionali di vermouth, che presenteranno diverse interpretazioni del vino aromatizzato, dai classici rosso, bianco e dry a varianti esotiche. Sarà possibile partecipare a degustazioni, laboratori interattivi e masterclass, dedicati agli abbinamenti gastronomici, alla miscelazione e alla storia del vermouth.

Al Salone del Vermouth degustazioni, talk e masterclass

Il biglietto d'ingresso al Salone include l'accesso al Museo del Risorgimento, degustazioni e la partecipazione ai talk e alle masterclass, su prenotazione e fino a esaurimento posti. I ticket saranno disponibili sia online che in loco, con la raccomandazione di prenotare in anticipo per garantire l'accesso.

Il Fuori Salone del Vermouth

In parallelo, dal 17 al 21 febbraio 2025, il Fuori Salone coinvolgerà ristoranti, bistrot, bar e cocktail bar di Torino con menu speciali, cocktail list dedicate e appuntamenti tematici. L'iniziativa mira a diffondere la cultura del vermouth nei luoghi simbolo della città.

L'obiettivo del Salone del Vermouth è promuovere una cultura storica e moderna legata a questo prodotto, esplorandone le molteplici declinazioni. Il pubblico avrà l'opportunità di scoprire il ruolo del vermouth nell'aperitivo italiano, approfondirne la tradizione e conoscerne le innovazioni in un contesto di dialogo con esperti e produttori.