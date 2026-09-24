Il modo di vivere l’ospitalità sta cambiando e con esso anche la distinzione tra colazione, pranzo, aperitivo, cena e dopocena. Le occasioni di consumo si sovrappongono, mentre caffè, gelato, bakery, mixology e intrattenimento entrano in momenti diversi della giornata. È una trasformazione che coinvolge prodotti, format, spazi e modelli di business e che sarà al centro di HIP - Horeca Professional Expo, in programma a BolognaFiere dal 19 al 21 ottobre 2026.

A HIP 2026 a Bologna si parlerà anche di caffè, gelato, bakery, mixology e intrattenimento

L’ospitalità supera gli orari e amplia le occasioni di consumo

Il filo comune dei vari appuntamenti appuntamenti è quindi il superamento di una proposta legata a un’unica fascia oraria. Per gli operatori, la capacità di progettare un’offerta più trasversale significa lavorare sulla riconoscibilità del concept, sulla qualità del servizio e sulla possibilità di creare occasioni di ritorno durante la giornata. HIP metterà in relazione questi aspetti con le esigenze del mercato, dalle nuove abitudini dei consumatori alla necessità di mantenere sostenibili organizzazione, investimenti e gestione degli spazi.

Oggi il mondo bakery deve saper intercettare anche richieste di consumo in orari alternativi

Nel caso della bakery e della caffetteria, questo significa costruire ambienti capaci di accompagnare il cliente in momenti diversi; nel beverage, sviluppare carte più articolate e inclusive; nella nightlife, ripensare l’esperienza oltre il semplice appuntamento serale. Il programma propone così una lettura dell’ospitalità, osservando come prodotto, servizio, ambiente e intrattenimento possano convivere nei diversi format. Il caffè non è più necessariamente legato alla colazione o al fine pasto, il gelato amplia le occasioni di consumo oltre la stagione estiva, la mixology si sposta anche al di fuori della notte e la nightlife integra sempre più gastronomia, musica, cultura e intrattenimento. Il tema sarà affrontato durante l’Hospitality 4.0 Congress, dove esperienze e competenze saranno messe a confronto per leggere l’evoluzione dei comportamenti.

Erika Silva, direttrice dell’Hospitality 4.0 Congress di HIP Italia

«Il cambiamento dei comportamenti di consumo sta portando il settore a superare modelli costruiti intorno a occasioni rigidamente definite», afferma Erika Silva, direttrice dell’Hospitality 4.0 Congress di HIP Italia. «A HIP vogliamo mettere a confronto esperienze, competenze e visioni per comprendere come questa trasformazione possa tradursi in nuove strategie di business. Non si tratta soltanto di intercettare una tendenza, ma di capire come costruire format più flessibili, riconoscibili e coerenti con gli stili di vita contemporanei.»

Coffee, Bakery & Gelato: il prodotto diventa esperienza

Il Summit Coffee, Bakery & Gelato, organizzato in collaborazione con Nicola Chielli, direttore dell’ITS Turismo Puglia, approfondirà l’evoluzione dei concept dedicati a caffetteria, bakery e gelateria e il loro ruolo nel creare nuove occasioni di consumo. Gianni Cocco, Maestro del Caffè di Aicaf Accademia Italiana Maestri del Caffè, analizzerà gli elementi necessari per costruire una caffetteria riconoscibile, capace di trasformare il caffè in un’esperienza. Per il gelato, il confronto coinvolgerà Stefano Ceni, founder di VERO Gelateria, Vincenzo Ferrieri, ceo di Gioia Group, e Federico Molinari, gelatiere e proprietario di La Corona Gelateria Naturale.

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Al centro ci saranno i fattori che permettono a una gelateria di diventare una destinazione: prodotto, brand, esperienza, format e capacità di intercettare occasioni di consumo differenti. Il tema della differenziazione sarà sviluppato anche da Stefano Penna, amministratore di Penna Bakery, e Alessandro Galtieri, cofondatore di Aroma Café, chiamati a confrontarsi su posizionamento, bisogni del mercato e costruzione del valore attraverso qualità, identità, comunicazione ed esperienza del cliente. A completare il programma sarà Mario Pascucci, ceo di Pascucci, con un approfondimento sui nuovi format della bakery, dove pane, caffè, pizza, design e formule all day convivono in spazi capaci di generare traffico e community.

Mixology e Low No Alcohol: nuovi momenti al bar

Anche la mixology amplia il proprio raggio d’azione. Nel Summit Mixology, Matteo Dondi, ceo di Velluto, e Davide Dupree, fondatore di Ruggine, analizzeranno l’evoluzione dei momenti di consumo, delle proposte beverage e delle identità dei locali, in relazione a una domanda sempre più diversificata. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto con l’alcol. Ernesto Molteni, Segretario Nazionale di ABI, Andrea Balleri, vicepresidente di ABI, e Irene Deiara, Consigliera Nazionale ABI in Rosa, approfondiranno il cambiamento di gusti, abitudini e aspettative dei clienti.

Andrea Balleri, vicepresidente di ABI Professional

Mocktail e proposte low/no alcohol richiedono nuove competenze e drink list capaci di ampliare l’offerta senza ridurre la qualità percepita. Sul tema interverranno anche Federico Fabbri, Beverage Business Unit Director di Fabbri 1905, e Max Negrini, fondatore di Flair Academy Milano, con un focus su ingredienti e combinazioni per valorizzare le proposte Low e No Alcohol e inserirle stabilmente nella carta beverage.

Entertainment & Nightlife: sicurezza e nuovi format

La trasformazione riguarda infine la nightlife, al centro dell’omonimo Summit Entertainment & Nightlife, organizzato in collaborazione con Maria Pia Pinelli. Sicurezza, legalità, comportamenti del pubblico e nuovi format saranno affrontati da Maurizio Pasca, Presidente Nazionale Silb-Fipe, Giampaolo Scagliola, Coordinatore Nazionale dell’Abusivismo Silb-Fipe, e Riccardo Tarantoli, Presidente Territoriale Silb-Fipe Toscana. Il confronto analizzerà abusivismo, rispetto delle regole e sicurezza anche in relazione alla competitività delle imprese e alla qualità dell’ecosistema della notte.