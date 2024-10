Una panoramica del mercato VR 2024: analisi e statistiche

In un imminente futuro, ci aspetta un significativo sviluppo della così detta realtà virtuale, comparto caratterizzato da un costante incremento nei profitti, nell’utenza e nei miglioramenti tecnologici.

In evidenza: L’attuale situazione del mercato dei giochi VR

Già solo 4 anni fa, il mercato globale dei giochi VR ha raggiunto un valore stimato intorno ai 13,5 miliardi di dollari.Attualmente si pensa che tra tre anni, cioè entro il 2027, il settore dei giochi VR avrà un valore complessivo superiore ai 92,31 miliardi di dollari.Nel Nord America sono tutti pazzi per i giochi VR: questo è il più grande mercato del sttore.L’industria cinese dei giochi VR è in rapida crescita, con previsioni che indicano un superamento dei 65,9 miliardi di yuan (equivalenti a crica 10 miliardi di dollari) entro il prossimo anno.Entro il 2025, il numero previsto di frequentatori della realtà virtuale potrebbe superare i 171 milioni in tutto il mondo.Attualmente, i sistemi VR basati su PC costituiscono il 45% del settore dei giochi VR, mentre i giochi VR su smartphone rappresentano il 47%.Il 60% dei giocatori di VR ha un’età giovane, infatti rientra in una fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni.Entro il 2025, il 9% degli utenti di Steam avrà un hardware compatibile con la VR.Si prevede che nel 2024, il settore dei giochi VR raggiungerà una valutazione complessiva di 16,8 miliardi di dollari.



Le più recenti statistiche del mercato dei giochi VR

Si calcola che il mercato mondiale dei videogiochi VR, già nel prossimo anno, possa raggiungere i 25 miliardi di dollari circa.

Attenendoci alle più recenti dati statistiche vediamo che, entro il 2025, il mercato mondiale dei videogiochi di realtà virtuale (VR) raggiungerà la soglia dei 25 miliardi di dollari. Questo importo si riferisce all’intero volume di affari generato dalle vendite di giochi VR a livello globale. L’espansione del mercato dei giochi VR mette in luce l’aumento della loro popolarità tra i giocatori che, in numero sempre maggiore, li adotta come principale forma di intrattenimento. I fattori che concorrono a questa importante crescita di mercato includono sicuramente le innovazioni tecnologiche nel campo della VR, l’interesse crescente per questa esperienza di gioco più coinvolgente e la grande disponibilità di giochi VR su diverse piattaforme. Questi dati riflettono l’importante impatto economico del settore dei giochi VR e suggeriscono un futuro molto promettente per il loro continuo sviluppo e per una diffusione sempre più capillare.

Entro tre anni, cioè nel 2027, il valore dei giochi VR dovrebbe raggiungere i 93 miliardi di dollari.

Secondo le proiezioni statistiche, il settore dei giochi in realtà virtuale (VR) sembra essere destinato a vivere una notevole espansione nei prossimi tre anni, raggiungendo un valore di mercato stimato superiore ai 93 miliardi di dollari. Questo dato mette giustamente in evidenzia le grandi opportunità di crescita e di investimento nel settore specifico dei giochi in VR. A rendere sempre più importante questo comparto troviamo i progressi tecnologici, riguardanti i nuovi dispositivi VR e lo sforzo prodotto da Google per le app nell Av e nella Vr. La prospettiva di un significativo aumento del valore di mercato indica una costante tendenza verso l’incorporazione di questa particolare tecnologia in molteplici piattaforme di gioco, delineando di fatto un panorama redditizio per le imprese e gli investitori attivi nell’ambito dei giochi in realtà virtuale.

Nel Nord America sono tutti pazzi per i giochi VR: questo è il più grande mercato del settore.

Questi dati indicano che nei prossimi anni, il Nord America sarà sempre più il principale protagonista nel panorama del fatturato generato dai giochi in realtà virtuale (VR), superando di fatto il resto del mondo. Tutto ciò suggerisce un marcato interesse che porta a un sempre più crescente consumo di prodotti e servizi legati ai giochi VR nell’area nordamericana, portando ad un aumento della sua quota di mercato in termini di entrate. I motivi dietro questa predominio includono una base di consumatori più vasta, redditi disponibili più elevati, una maggiore presenza di infrastrutture tecnologiche avanzate e una concentrazione significativa di sviluppatori di giochi VR e operatori del settore locale. Per tutti questi motivi, il Nord America emerge come il leader indiscusso nel mercato presente e futuro dei giochi VR, evidenziando il suo impatto significativo e il contributo fondamentale al settore globale dei giochi in realtà virtuale.

In Cina l’industria è in rapida crescita: i giochi VR supereranno la soglia e dei 65,9 miliardi di yuan (10 miliardi di dollari) entro il prossimo anno.

Le analisi dimostrano un notevole aumento nel settore dei giochi in realtà virtuale (VR) in Cina, con previsioni che indicano un previsto superamento dei 65,9 miliardi di yuan (equivalenti a circa 10 miliardi di dollari) al termine del prossimo anno. Questa rapida ascesa testimonia una massiva richiesta di esperienze di gioco in realtà virtuale nel territorio cinese, riflesso della crescente popolarità e adozione della tecnologia VR nel settore ludico. Il valore previsto del settore sottolinea l’importante potenziale economico del mercato dei giochi in realtà virtuale in Cina, offrendo ampie opportunità di sviluppo, innovazione e investimento per gli anni a venire.

Su PC i sistemi VR rappresentano già il 45% del settore dei giochi.

Sempre restando nell’ambito di queste analisi vediamo che i sistemi di realtà virtuale (VR) basati su PC detengono una quota pari a circa ill 45% nel mercato attuale dei giochi VR. Questo implica che quasi la metà di tutte le esperienze di gioco in realtà virtuale sono frutto di sistemi basati su PC, come Personal Computer ad alte prestazioni abbinati a device VR. Questi dati mettono in luce la rilevante presenza e popolarità dei sistemi VR basati su PC tra i giocatori e i consumatori interessati a esperienze VR coinvolgenti. Inoltre, suggeriscono un contesto competitivo all’interno del settore dei giochi VR, dove i sistemi basati su PC rappresentano uno dei principali protagonisti del mercato.

Sugli smartphone i giochi VR raggiungono il 47% del settore.

Questa cifra evidenzia che quasi la metà del panorama dei giochi di realtà virtuale (VR) è costituita da titoli appositamente progettati per smartphone. Analizzando questo dato si comprende facilmente quanto sia apprezzata e accessibile la tecnologia VR basata su smartphone, grazie a dispositivi come Google Cardboard o Samsung Gear VR, che permettono agli utenti di immergersi rapidamente e facilmente in esperienze di gioco coinvolgenti senza la necessità di possedere console VR dedicate o computer di fascia alta. Questa significativa fetta di mercato dei giochi VR per smartphone suggerisce una forte richiesta di esperienze di gioco VR mobili, forse influenzata da fattori come la praticità, l’accessibilità e l’enorme diffusione degli smartphone.

Il gioco VR è giovane: il 60% dei giocatori è compreso nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni.

Una percentuale indica che il 60% dei giocatori di realtà virtuale (VR) si colloca in una fascia d’età giovanile, compresa com’è tra i 18 e i 34 anni. Tale inclinazione suggerisce che i giochi VR siano particolarmente apprezzati da giovanii probabilmente per via di una maggiore familiarità con la tecnologia, per un potere d’acquisto più elevato e per l’interesse diretto a esperienze di gioco coinvolgenti. Comprendere i dati demografici relativi all’età dei giocatori di VR può offrire preziose indicazioni agli sviluppatori, ai responsabili del marketing e ad altri attori del settore VR, aiutandoli a personalizzare i loro prodotti e le loro strategie per meglio soddisfare e coinvolgere questa importante fascia di pubblico.

Entro il 2025, il 9% degli utenti di Steam avrà un hardware compatibile con la VR.

Entro il 2025, parte degli utenti di Steam saranno dotati di hardware compatibile per la VR. Qui si evidenzia che solo una frazione, approssimativamente il 9%, degli utenti della piattaforma Steam dispone dei requisiti tecnici necessari per usufruire dell’esperienza della realtà virtuale (VR). Ciò implica che una piccola percentuale di utenti ha attualmente accesso ai device, come accessori e sistemi informatici compatibili, per fruire dei contenuti VR. Questo tipo di hardware solitamente richiede componenti ad alte prestazioni capaci di garantire un’esperienza VR fluida e coinvolgente.Per questo motivo solo una minoranza di utenti di Steam ha finora investito in questa tecnologia avanzata, ad ogni modo, il numero di questi utenti risulta n costante crescita.

Nel 2024, il settore dei giochi VR vale più di 17 miliardi di dollari.

I dati rivelano che già nel corso del 2024 il settore dei giochi in realtà virtuale (VR) ha raggiunto un traguardo significativo, arrivando ad avere una valutazione complessiva che si attesta intorno ai 17 miliardi di dollari. Questo valore rappresenta l’insieme del mercato dei prodotti, dei servizi, dell’hardware e del software relativi ai giochi VR. Stiamo quindi parlando di una cifra importante che sottolinea l’aumento di popolarità e l’importanza economica dei giochi VR, capaci di attirarei per un numero crescente di consumatori, sviluppatori e investitori. Questa statistica mette in evidenza il potenziale di crescita e di innovazione del settore, poiché i progressi tecnologici e l’integrazione della VR in molteplicii settori favoriscono la sua espansione e la sua influenza sul mercato globale.