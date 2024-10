Roma, una 14enne muore per shock anafilattico dopo un dessert

Una vacanza a Roma si è trasformata in tragedia per una famiglia inglese: una quattordicenne ha infatti perso la vita per un sospetto shock anafilattico dopo aver consumato un dessert, probabilmente contenente tracce di arachidi, in una tavola calda di circonvallazione Gianicolense. I titolari del locale, ora indagati per omicidio colposo in concorso, sono al centro delle verifiche della Procura di Roma.

Roma: 14enne inglese muore per shock anafilattico dopo aver mangiato un dolce

L'episodio risale alla scorsa settimana, quando la giovane ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie subito dopo aver assaggiato il dessert, un malore improvviso che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi; purtroppo, nonostante le manovre salvavita e il trasporto d'urgenza all'ospedale San Camillo, per la ragazza non c'è stato nulla da fare e, in seguito al decesso della figlia, anche il padre, sconvolto dall'accaduto, ha accusato un malore ed è stato a sua volta soccorso.

Aperta un'inchiesta per la 14enne morta dopo aver mangiato un dessert

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per stabilire se le tracce di frutta secca siano state correttamente segnalate all'interno del menu e se il personale fosse stato informato dalle precise esigenze alimentari della giovane turista; i genitori, infatti, sostengono di aver avvisato preventivamente lo staff della pericolosa allergia della figlia, che già in passato aveva avuto gravi reazioni allergiche.

Tra gli elementi sotto indagine, anche l'analisi del menu e delle porzioni dei due dolci serviti nel locale, già sequestrati dagli agenti del commissariato di Monteverde e dal personale sanitario della Asl Roma3: le analisi chimiche sui dessert stabiliranno l'eventuale presenza di tracce di arachidi che avrebbero potuto innescare la reazione letale. La Procura ha inoltre conferito l'incarico per l'autopsia, che dovrà fare piena luce sulle cause esatte della morte e offrire ai genitori un riscontro definitivo sulle circostanze di questo dramma inaspettato.