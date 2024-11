Sempre più italiani consumano surgelati: +39% in cinque anni

Il consumo di alimenti surgelati in Italia è ormai una pratica diffusa, con una crescita costante nel tempo. Un'indagine condotta da AstraRicerche per IIAS-Istituto Italiano Alimenti Surgelati evidenzia che il 90% degli italiani utilizza abitualmente prodotti surgelati, mentre il 39% ha aumentato il loro utilizzo negli ultimi cinque anni. Tra i consumatori più assidui si distinguono gli uomini (43%), i giovani delle generazioni Z (50%) e Millennials (45%) e le famiglie con bambini (48%).

Surgelati: praticità, sicurezza e sostenibilità

I surgelati sono sempre più apprezzati per la loro capacità di rispondere a esigenze pratiche, senza compromettere sicurezza e qualità. Se correttamente conservati, mantengono inalterate le proprietà nutrizionali e organolettiche, rappresentando una scelta che coniuga comodità e riduzione dello spreco alimentare. La percezione di qualità gioca un ruolo centrale: oltre la metà dei consumatori li sceglie per gusto, consistenza e freschezza percepita. Da semplici alternative per emergenze, i surgelati si sono evoluti in una scelta alimentare affidabile e soddisfacente. Dal punto di vista economico, i surgelati risultano vantaggiosi considerando il costo complessivo: oltre al prezzo d’acquisto, permettono di risparmiare tempo nella preparazione e di ridurre gli sprechi.

Surgelati, cose da sapere

Nonostante la diffusione capillare, persistono alcune lacune nella conoscenza dei surgelati. Ad esempio, il 68,4% degli italiani è consapevole che "congelato" e "surgelato" non sono sinonimi, ma solo il 64,5% sa che la surgelazione richiede tecnologie industriali e non può essere replicata a livello domestico. Sorprende inoltre che solo il 31% degli intervistati sia a conoscenza dell’obbligo, per legge, di commercializzare i surgelati preconfezionati per garantire la sicurezza alimentare. Circa il 40% ignora che le verdure surgelate mantengono le stesse proprietà nutrizionali di quelle fresche e che i surgelati non contengono conservanti, in quanto la loro conservazione è garantita dal freddo.

Dal punto di vista nutrizionale, verdure e pesce surgelati conservano inalterati macronutrienti, vitamine e sali minerali. Le verdure mantengono intatti proteine, carboidrati e vitamine, mentre il pesce surgelato conserva le caratteristiche del prodotto fresco, inclusi gli acidi grassi omega-3 e minerali essenziali come iodio e selenio. Sul fronte della sostenibilità, i surgelati contribuiscono a ridurre gli sprechi alimentari, permettendo di utilizzare solo le quantità necessarie senza compromettere il resto del prodotto.

Surgelati, chi sono i consumatori

I giovani, soprattutto Gen Z e Millennials, mostrano maggiore familiarità con tecniche e curiosità legate ai surgelati. Un esempio è il blanching, un trattamento termico che preserva il colore naturale degli ortaggi prima della surgelazione, conosciuto dal 45% degli italiani. Tuttavia, solo il 40% degli intervistati conosce le corrette modalità di scongelamento – come il trasferimento dal freezer al frigorifero – e appena il 15% sa che un prodotto surgelato può essere ricongelato, ma solo dopo essere stato cotto.

Un segnale positivo riguarda l’attenzione crescente dei consumatori verso le informazioni riportate sulle confezioni. L’80% legge con cura le indicazioni su tempi e modalità di cottura e l’86,4% dichiara di seguirle scrupolosamente, dimostrando una maggiore consapevolezza nell’uso dei surgelati.

Tecnologia e qualità: il processo di surgelazione

La surgelazione rappresenta una tecnologia avanzata che consente di preservare la qualità degli alimenti. Diversamente dalla congelazione, che avviene a temperature meno basse e in tempi più lunghi, la surgelazione raffredda gli alimenti rapidamente a -18°C, evitando la formazione di grandi cristalli di ghiaccio. Questo permette di mantenere intatte la struttura biologica, i valori nutrizionali e le caratteristiche organolettiche. Al contrario, la congelazione domestica è meno efficace, comportando una maggiore perdita di nutrienti e un’alterazione della consistenza e del sapore degli alimenti.

Surgelati: informazione e pratiche corrette

Per colmare le lacune conoscitive, l'IIAS ha elaborato un vademecum per i consumatori, focalizzato su punti essenziali come la differenza tra surgelazione e congelazione, le tecniche corrette di scongelamento e la garanzia che i surgelati non contengono conservanti.