Valencia: il ristorante 2 stelle Michelin El Poblet distrutto dall'alluvione

Le alluvioni che hanno colpito la provincia di Valencia, nel sud-est della Spagna, hanno causato almeno 211 vittime, come riportato nell'ultimo aggiornamento fornito dal primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. Ad essere colpito anche El Poblet, il ristorante due stelle Michelin situato nel Parco naturale dell'Albufera, fondato dallo chef spagnolo Enrique Dacosta, noto semplicemente come Quique Dacosta. Il ristorante, rinomato per la sua proposta gastronomica innovativa e per l’uso di ingredienti locali, è stato distrutto durante le violente inondazioni che hanno colpito la regione.

Il ristorante El Poblet prima che venisse distrutto all'alluvione a Valencia

Alluvione a Valencia: Quique Dacosta «Siamo collassati»

«Siamo collassati - ha dichiarato Dacosta sui social media, esprimendo il suo profondo dolore per la situazione. - Ma siamo vivi. I danni sono notevoli, inestimabili al momento. Siamo crollati, ma stiamo bene, e questo è la cosa più importante». Lo chef ha voluto anche ringraziare i numerosi volontari e soccorritori che stanno lavorando instancabilmente per far fronte all'emergenza e supportare la comunità locale.

Il valore del ristorante El Poblet

El Poblet, aperto da Dacosta all'interno di uno dei luoghi più amati dai valenciani per le gite nella natura, rappresentava non solo un'importante tappa gastronomica, ma anche un simbolo della tradizione culinaria locale. Questa area lacustre è conosciuta per la sua bellezza naturale e la famosa paella, piatto che Dacosta ha cercato di reinterpretare con creatività e rispetto per le tradizioni.

Oldani lancia la campagna di aiuto per Valencia

In risposta a questa tragedia, lo chef italiano Davide Oldani, due stelle Michelin e stella verde per il suo ristorante D'O, ha lanciato una campagna di solidarietà per aiutare la città di Valencia e i suoi abitanti. «È un dramma che non ci può lasciare indifferenti. Troppe vite perse e troppa vita persa. Aiutiamoli!», ha scritto Oldani, esprimendo la sua solidarietà per i colleghi e per la popolazione colpita.

Il disastro ha colpito non solo i ristoranti, ma l’intera comunità di Valencia, mettendo in evidenza la vulnerabilità di molte aziende e famiglie. Le immagini delle inondazioni mostrano devastazione in molte aree, e il supporto della comunità e la solidarietà tra chef e ristoratori si rivelano fondamentali per affrontare questa crisi.

Mentre Dacosta e il suo team iniziano a valutare i danni e pianificare i prossimi passi, il messaggio di resilienza e unità continua a risuonare, con la speranza che il ristorante El Poblet possa rinascere e contribuire ancora una volta alla ricca tradizione gastronomica della Spagna.