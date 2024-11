Lago di Como, un'esperienza da portare con sé...in lattina

Da New York a Londra, passando per città celebri come Milano e Napoli, l'idea di vendere “aria in lattina” ha conquistato anche le sponde del Lago di Como. Dal mese di ottobre, i visitatori possono acquistare una lattina di “Lake Como Air” al costo di 9,90 euro (o 11 dollari), un’iniziativa che ha già suscitato grande curiosità a livello internazionale.

L'aria del lago di Como è venduta in lattina

Lago di Como, il nuovo souvenir: l’aria

Pensato principalmente per i turisti stranieri, questo singolare souvenir è frutto dell'inventiva dell’agenzia di comunicazione comasca Italy Srl, che ha lanciato il prodotto e lo promuove attraverso il sito lakecomoair. Ogni lattina contiene “400 ml di pura aria dal lago più bello del mondo”, promettono i produttori, e offre ai visitatori un modo nuovo e creativo di conservare un ricordo del Lago di Como.

Gli acquirenti possono decidere di aprire la lattina per respirare l'aria del Lario o di tenerla sigillata come un ricordo permanente del loro viaggio. Le lattine sono in vendita nei negozi di Como e nelle località turistiche più frequentate della zona. L'idea si inserisce in una tradizione di souvenir insoliti che sfruttano il fascino di un luogo iconico, come dimostra un recente lancio in Inghilterra: un detersivo profumato chiamato “Lake Como Dreams”, pensato per lasciare un’essenza evocativa del Lario nelle case dei consumatori.

Aria esclusiva del lago di Como e non solo

Il concetto di vendere aria imbottigliata non è nuovo. Nel 2015, la startup britannica Aethaer iniziò a commercializzare bottiglie contenenti “aria pura” proveniente dalle campagne inglesi, vendute fino a 80 sterline l’una. L’iniziativa attirò subito l’attenzione e suscitò discussioni sul marketing creativo e il valore simbolico dell’aria imbottigliata. Un altro esempio di successo viene dal Canada, dove l’azienda Vitality Air ha venduto aria delle Montagne Rocciose a clienti cinesi, specialmente nelle città con livelli critici di inquinamento atmosferico. La società ha trovato un mercato proficuo in Cina, dove la crescente domanda di aria pulita rende questo prodotto quasi un bene di lusso.

Lago di Como, icona fashion

Negli ultimi anni, il Lago di Como si è affermato come una destinazione turistica di lusso a livello mondiale, attirando celebrità e turisti da ogni angolo del pianeta, alcuni dei quali hanno anche comprato casa, mentre la squadra di calcio invita allo stadio per ogni gara casalinga vip di fama internazionale.

La vendita di aria in lattina sfrutta questa fama globale, trasformando qualcosa di impalpabile come l’aria in un souvenir concreto. “Lake Como Air” non è solo un semplice ricordo, ma una riflessione ironica e affascinante sul valore delle esperienze e dei ricordi legati a un viaggio. Questo progetto ha già guadagnato visibilità mediatica internazionale, dimostrando come un’idea semplice possa diventare virale e aprire nuove possibilità nel turismo esperienziale e nella creatività legata ai souvenir.