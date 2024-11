Classico Bistrot festeggia il suo primo anno con un menu speciale

Per un'insegna della ristorazione - e specialmente nell'affollato panorama romano - un anno di attività forse non è abbastanza per dare una grazia di affermazione e di consolidamento in un settore sensibile più di altri al cambiamento. È già un punto fermo che va festeggiato, invece, per Gianrico Sivori e Georgiana Tudorache Lacrimioara, i titolari di "Classico Bistrot" (Via della Giuliana 3), e per lo staff di sala e di cucina, tutti impegnati al massimo fin dal primo giorno e certi di vincere la sfida.

Classico Bistrot, un anno speciale

Hanno voluto celebrare il loro primo anno con uno speciale menu insieme a clienti-amici, quelli che avevano subito accettato di provare un locale "nuovo" e che poi ci erano tornati apprezzandone la cucina e l'accoglienza, ma soprattutto con l'affiatatissimo team di cucina guidato dallo chef Roberto Micali.

Gianrico Sivori, Federico Attili, Roberto Micali, Marco Soldati e Georgiana Tudorache Lacrimioara

La classica foto di gruppo dello staff al completo rispecchia la realtà di progetto comune e ben percebibile di intesa tra bar, sala e cucina. Lo chef Micali ha voluto accanto il suo secondo, Federico Attili e il pasticciere Marco Soldati per raccontare le basi della cucina di "Classico Bistrot", all'insegna della vitalità e dell'armonia. Nessun virtuosismo inutile nella presentazione dei piatti per valorizzare la bellezza che già la natura assegna ad un ingrediente annunciandone il gusto.

Classico Bistrot, chi è lo chef Micali

Lo chef, autodidatta, conosce bene i valori del cibo, legati all'origine e alla qualità, perchè da bambino aiutava il nonno nella cucina di un piccola trattoria romana con sala da ballo. Solo in seguito ha avuto la possibilità di approfondire, leggere, lavorare nei ristoranti anche in ruoli marginali ma sempre rubando con gli occhi. E c'è stato anche qualche altro mestiere diverso tra un ingaggio e l'altro, dal Pastificio San Lorenzo fino ai locali di pesce a Fiumicino. Poi la tappa decisiva: un'affermata scuola per chef dove ha approfondito soprattutto i segreti della fondamentale tecnica insieme all'amico Attili, ora con lui e specializzato nell'arte bianca. Consigliamo sobrietà all'arrivo del suo cestino dei pani, profumati e ancora caldi di forno.

Classico Bistrot, il menu celebrativo

La selezione dei piatti di questo anniversario numero uno, con qualche anticipazione del menu invernale, comprendeva Polpettine di alici a beccafico con marmellata di peperoni, Chips con guacamole di piselli e picanha affumicata, Parmigiana di melanzana, Lardo di seppia con mela in osmosi,rosmarino e vaniglia con pomodori verdi senapati, Ravioli di ricotta e topinanbur con ragu di agnello agrumato, Risotto Acquerello alle erbe con albicocca alla e ostrica al bbc, Maialino porchettato, Rana pescatrice con asparago,fagiolini e quinoa soffiata e infine Crostatina di cioccolato con ricotta al tartufo e frutti di bosco. In abbinamento grandi vini nazionali scelti dai titolari da una lista competente come Franciacorta Mirabella Edea, SauvignonKalern e Morellino di Scansano Poggio di lupo.

La Parmigiana di melanzana di Classico Bistrot 1/3 La Rana pescatrice con asparago,fagiolini e quinoa soffiata di Classico Bistrot 2/3 La Crostatina di cioccolato con ricotta al tartufo e frutti di bosco di Classico Bistrot 3/3 Previous Next

La passione per il mestiere di chef si dà per scontata, ma l'approdo ad una maturità stilistica richiede lavoro, rinunce e sacrificio. Ma Micali sorride: preferisce parlare della soddisfazione di fare un buon piatto a chi neppure si conosce, della ricerca dell'armonia tra sapori e consistenze partendo da una materia scelta personalmente, del contributo di una spezia o di un'erba e dei segreti delle cotture. Da un anno questa è la sua vera cucina, in pieno accordo con i titolari, esperti e vocati alla realizzazione di una realtà gastronomica di livello dopo una complessa formazione acquisita ad Alba. Aperto tutto il giorno, "Classico Bistrot" è un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza completa di gusto no - stop, dalla colazione fino al dopo cena.

Classico Bistrot

Via della Giuliana 3 - 00195 Roma

Tel 06 86294982