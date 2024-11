Il Forum internazionale del turismo guarda al G7 con obiettivi ambiziosi

Ha preso il via a Firenze la seconda edizione del Forum internazionale del turismo, evento annuale voluto dal ministero del Turismo, che riunisce le principali realtà del settore in un momento di confronto e dialogo in vista del G7 in programma sempre nel capoluogo toscano, dal 13 al 15 novembre. L'evento, in scena fino al 9, si concluderà con la firma del "Patto per il turismo," un documento programmatico sottoscritto dal ministero del Turismo insieme a Enit, Regioni e associazioni del comparto, a consolidamento di un impegno collettivo per affrontare le sfide attuali e future. Obiettivo principale del Patto è favorire una cooperazione continua tra le istituzioni e i protagonisti del settore per sviluppare un'industria turistica sempre più competitiva, sostenibile e capace di valorizzare l'intero territorio italiano.

Firenze ospita la seconda edizione del Forum internazionale del turismo

Forum del turismo, Santanchè: «Un'occasione per fissare insieme traguardi sempre più ambiziosi»

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l'importanza strategica di questo Forum come occasione per fare il punto sull'evoluzione del turismo in Italia e per rafforzare i legami tra gli attori coinvolti, fissando obiettivi comuni e ambiziosi per il futuro.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a Firenze

«Un Forum con vista sul G7 - ha dichiarato Santanchè - di fondamentale importanza per ascoltare assessori, sindaci, istituzioni e associazioni, consolidare le relazioni e fissare insieme traguardi sempre più ambiziosi. È un trampolino di lancio verso una consapevolezza più profonda e articolata del valore e delle aspirazioni dell'industria turistica italiana, una consapevolezza che porteremo al tavolo della ministeriale e che ci accompagnerà lungo tutta la strada che abbiamo ancora da percorrere insieme».

I panel tematici del Forum del turismo: innovazione, sostenibilità e crescita del comparto

La due giorni è suddivisa in dieci panel tematici dedicati alle principali sfide e opportunità del turismo italiano, con la partecipazione di oltre 600 rappresentanti tra imprenditori, istituzioni e ospiti internazionali. Ad aprire la serie di incontri, il panel “Open to Giubileo,” dedicato all'evento nazionale e internazionale del Giubileo 2025 con la partecipazione di monsignor Rino Fisichella, responsabile del Giubileo 2025, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e altri rappresentanti istituzionali e con il focus sulle opportunità economiche e logistiche legate a un evento di tale portata, capace di richiamare milioni di visitatori a Roma e in altre città italiane.

Al Forum del turismo spazio anche al Giubileo

Nel secondo panel, “Open to innovazione,” spazio all'impatto delle nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, sul comparto turistico. Ospiti il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, il fondatore di AI Academy, Gianluca Mauro, e di altri esperti per condividere visioni e strategie per integrare l'IA nella gestione delle attività turistiche, favorendo esperienze più soddisfacenti per i visitatori e una crescita della redditività delle imprese del settore fino al 20%, secondo dati McKinsey. Attenzione anche al tema della formazione professionale con il panel “Open to competenze.”. Tra i relatori, per discutere della necessità di modelli di formazione innovativi che rispondano alle esigenze di un mercato digitale e sempre più interconnesso, il presidente Luiss, Luigi Gubitosi, il presidente Assoturismo, Vittorio Messina, e altri professionisti.

Sostenibilità e qualità: i temi chiave per il futuro del turismo

Uno dei temi cardine del Forum è poi la sostenibilità, trattato nel panel “Open to sostenibilità.” Tra gli esperti sul palco, Giovanni Acampora di Confcommercio e Luigi Cantamessa di FS Treni Turistici Italiani e al centro del dibattito l'importanza di un turismo responsabile e inclusivo, capace di promuovere la sostenibilità e una migliore integrazione tra visitatori e residenti. A concludere la prima giornata, il panel “Open to qualità”: focus sulla capacità dell'Italia di distinguersi per l'eccellenza e la qualità della sua offerta turistica, dal settore alberghiero all'artigianato. Ospiti James Ferragamo, del marchio di lusso Salvatore Ferragamo, e Saverio Cecchi di Confindustria Nautica.

Il turismo nei borghi e il potenziale delle mete “secondarie”

Il secondo giorno del Forum si apre con il panel “Open to crescita,” dedicato alla valorizzazione dei patrimoni paesaggistici, artistici e culturali delle aree meno conosciute, come i piccoli borghi italiani. Con un impatto economico di oltre cinque miliardi di euro sul Pil nazionale, questo tipo di turismo rappresenta un segmento importante e in crescita. Ad approfondire la questione l'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, e il presidente Federturismo Marina Lalli.

Al Forum del turismo focus anche sull'importanza dei borghi italiani

Dopodiché, spazio al panel “Open to accessibilità”: al centro, il tema dell'accesso universale alle infrastrutture e alle attrazioni turistiche e l'esigenza di nuovi investimenti per garantire a tutti, inclusi i portatori di disabilità, una fruizione agevole e completa dell'offerta turistica italiana. Tra i relatori, il presidente Fipe, Lino Enrico Stoppani, e il presidente della Federazione italiana nuoto paralimpico, Roberto Valori, hanno illustrato le sfide e le soluzioni per rendere il turismo più inclusivo e accessibile.

Benessere e turismo marittimo: due eccellenze italiane

Poi attenzione anche per il benessere, con il panel “Open to benessere", visto che l'Italia, con oltre 2.500 centri benessere e un giro d'affari di 1,6 miliardi di euro, è leader mondiale nel comparto del turismo wellness, potendo contare su una rete di imprese termali di alto livello che attraggono milioni di visitatori ogni anno. Sul palco Massimo Caputi di Federterme e Andrea Quadrio Curzio di QC Terme. Successivamente, il panel “Open to blu,” con un focus sul turismo marittimo, una delle maggiori risorse per l'economia del Paese, generando circa il 29% del valore aggiunto dell'intero comparto dell'economia del mare. Tra gli ospiti, il vicepresidente Fiavet, Luana De Angelis, e l'assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu.

La montagna italiana verso Milano-Cortina 2026

Ultimo panel “Open to montagna”, dedicato alle potenzialità del turismo montano italiano in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con oltre 510 mila arrivi attesi per l'evento e un impatto economico complessivo di 14 miliardi di euro entro il 2028, le montagne italiane sono destinate a vivere una nuova stagione di crescita e sviluppo sostenibile. Tra i relatori, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il commissario dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, Fabio Massimo Saldini.