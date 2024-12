“Giusina in cucina & friends”: in tv ricette a 4 mani per gustare l'Italia

Ogni sabato pomeriggio, alle 15:45 su Food Network, Giusina Battaglia apre le porte della sua cucina per un viaggio attraverso le tradizioni culinarie italiane. Il programma, “Giusina in cucina & friends”, prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, rinnova il format tradizionale grazie alla presenza di ospiti d'eccezione provenienti da tutta Italia. Chef stellati, panificatori, macellai e imprenditori condividono con la padrona di casa non solo ricette, ma anche storie, emozioni e legami con le proprie radici gastronomiche.

“Giusina in cucina & friends”: un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina

Cosa sapere sul programma tv “Giusina in cucina & friends”

L'idea, come racconta Giusina sulle pagine del settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", nasce dal desiderio di unire le tradizioni siciliane, a cui è profondamente legata, con quelle delle altre regioni italiane. In ogni puntata, infatti, si preparano due ricette a quattro mani: una tipica siciliana e una caratteristica della terra dell'ospite. È una celebrazione della convivialità e della diversità culinaria italiana, che si traduce in un repertorio ricco di sapori, dalle cassatedde fritte di tuma ai fusilloni con gamberi e guanciale, fino alle bombette pugliesi e al pane di enkir. Tra gli ospiti di questa edizione spiccano nomi noti come Fulvio Marino, maestro panificatore, Fabrizio Nonis, esperto macellaio e conduttore televisivo, e Antonella Ricci, chef stellata. A loro si aggiungono figure come Francesca Caldarelli, food designer, Angelo Roccavilla, ristoratore, e Fabio Esposito, imprenditore e volto televisivo.

Giusina sottolinea come lavorare con gli ospiti abbia reso il programma particolarmente dinamico e divertente. Preparare a quattro mani non solo ha alleggerito il lavoro («Quando c'era da stendere l'impasto, delegavo loro!», confessa ridendo), ma ha anche arricchito la trasmissione di aneddoti e momenti indimenticabili. Uno di questi è stato condiviso con Francesca Caldarelli, che ha proposto un dolce tramandatole dalla nonna recentemente scomparsa. Durante la preparazione, racconta Giusina, entrambe si sono commosse, ricordando il potere evocativo che certi sapori hanno nel legare generazioni e ricordi. Ma il suo entusiasmo contagioso non si ferma qui. Dopo la conclusione di questa edizione di “Giusina in cucina & friends”, tornerà con nuovi episodi del suo programma originale, “Giusina in cucina”, e con un'edizione estiva in viaggio, “Giusina in cucina on the road”. Inoltre, nel 2025 è già prevista una seconda stagione del format con gli amici di Food Network.

Il nuovo libro di Giusina Battaglia: “Sicilia, acqua e farina”

Accanto al successo televisivo, Giusina celebra la cucina siciliana anche nel suo nuovo libro, “Sicilia, acqua e farina”, edito da Cairo (con la prefazione di Gesualdo Vercio, vicepresident programming Warner Bros. Discovery). Si tratta di un tributo ai lievitati dolci e salati della tradizione, un patrimonio culinario che racchiude l'identità dei piccoli comuni siciliani. Giusina spiega come ogni provincia custodisca specialità uniche, molte delle quali rischiano di essere dimenticate. L'obiettivo del libro, infatti, è mantenere viva la memoria di queste ricette e dei luoghi da cui provengono.

Per la giornalista e chef siciliana, i lievitati rappresentano non solo un'arte antica, ma anche una forma di comfort food. Impastare è per lei un gesto che porta allegria, una sorta di terapia che la collega alla tradizione familiare e alla sua infanzia trascorsa a Cerda (Pa), dove le treccine con lo zucchero accompagnavano le sue mattine prima di andare a scuola. Il valore della condivisione è al centro della filosofia di Giusina. La cucina non è solo uno spazio fisico, ma un luogo di incontro dove nascono e si consolidano relazioni. Questo principio guida anche la sua vita privata: ogni settimana ospita amici e colleghi, cucinando per loro con la stessa passione che trasmette in tv. Durante la pandemia, ammette, ciò che le è mancato di più è stata proprio la possibilità di riunire le persone attorno a una tavola.