Torna su Rai1 "È sempre mezzogiorno!": tante novità in tv con Antonella Clerici

Torna su Rai1 l'appuntamento quotidiano con il gusto e la convivialità. A partire dal 9 settembre Antonella Clerici riapre le porte della cucina più amata dagli italiani, quella di "È sempre mezzogiorno!", pronta a deliziare il pubblico con nuove ricette, sorprese e ospiti d'eccezione.

La passata stagione ha registrato un successo clamoroso, con una media di share del 17 per cento che ha consacrato questo programma come punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E per la nuova edizione che andrà in onda dagli studi Rai di via Mecenate dal lunedì al venerdì alle 12, le promesse sono ancora più allettanti.

Antonella Clerici. Foto: raiplay.it

"È sempre mezzogiorno!" lo studio ispirato alla Val Borbera

Lo studio, un vero e proprio giardino incantato ispirato alla Val Borbera, torna a fare da sfondo alle avventure culinarie di Antonella Clerici. Un'oasi di verde e di serenità dove la conduttrice, con il suo sorriso contagioso, ci guiderà alla scoperta di nuovi sapori e tradizioni gastronomiche.

I protagonisti di "È sempre mezzogiorno!" con Clerici

Al fianco della padrona di casa, una squadra di esperti pronta a soddisfare ogni curiosità: Daniele Persegani e Giovanna Civitillo continueranno a dispensare preziosi consigli nella loro scuola di cucina, mentre la nutrizionista Evelina Flachi ci aiuterà a coniugare gusto e benessere. Non mancheranno le incursioni di Alfio Bottaro, il factotum dalla comicità irresistibile, e le creazioni di Fulvio Marino, maestro panificatore che ci delizierà con pani, pizze e focacce appena sfornate.

Alla scoperta dei borghi con "È sempre mezzogiorno!"

"È sempre mezzogiorno" - realizzato dalla direzione Intrattenimento DayTime della Rai, in collaborazione con Stand by me - è anche un viaggio alla scoperta delle bellezze e dei sapori del nostro Paese. Federico Quaranta ci porterà alla scoperta di borghi incantati e prodotti d'eccellenza, mentre il farmer della trasmissione ci guiderà alla scoperta della stagionalità e dei prodotti a chilometro zero. Torna anche la rubrica di Angela Frenda, che ogni mercoledì porterà sul piccolo schermo le storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana

"È sempre mezzogiorno!" sarà più interattivo

Ma le sorprese non finiscono qui. Quest'anno, il pubblico avrà la possibilità di interagire ancora più attivamente con il programma, richiedendo dediche culinarie per eventi speciali o persone care. Un modo per rendere la trasmissione ancora più personalizzata e coinvolgente.