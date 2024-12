Secondi piatti di Natale: due ricette facili e veloci

Ogni anno il pranzo di Natale può generare ansia per la mancanza di un menù preciso e definito da servire a parenti e amici per festeggiare insieme. Se il tempo è poco e le possibilità si affollano alla mente senza un criterio, ecco in soccorso due idee di secondi piatti di Natale, uno di carne e uno di pesce, per brillare senza stress. Vediamole insieme.

Pianificare le ricette e fare la spesa online

Prima di ogni cosa, è bene ricordare che la pianificazione è fondamentale per organizzarsi al meglio durante le feste e fare la spesa online può essere un’ottima soluzione per acquistare tutto il necessario senza dover affrontare le lunghe code nei supermercati affollati.

Molti negozi e catene, poi, permettono di programmare la consegna a casa, garantendo prodotti freschi e di qualità, ideali per tutte le ricette natalizie.

Una volta pensato agli approvvigionamenti, ci si può dedicare alla cucina.

Arrosto di maiale al miele e agrumi

Questa ricetta profuma di inverno e di festa: un delizioso arrosto di carne può senza dubbio inondare la casa di un perfetto aroma gioioso. L’arrosto di maiale al miele e agrumi è un secondo piatto aromatico e raffinato, ideale se si cerca un’idea pratica ma di sicuro effetto.

Ingredienti (per 6 persone)

Per cucinare questo saporito piatto occorrono:

1 kg di arista di maiale

2 arance non trattate

1 limone non trattato

3 cucchiai di miele

1 rametto di rosmarino

2 spicchi d’aglio

100 ml di vino bianco

Olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Per prima cosa, bisogna preriscaldare il forno a 180°C. Nel frattempo, in una ciotola, mescolare il succo di arance e limone con il miele, un pizzico di sale e pepe, creando un’emulsione, poi passare alla carne.

In una casseruola, rosolare l’arista con olio, aglio e rosmarino fino a ottenere una crosticina dorata, poi trasferirla in una teglia da forno.

Irrorare l’arrosto con il mix di agrumi e miele, aggiungere il vino bianco e coprire con un foglio di alluminio. Infornare per circa 1 ora, bagnando ogni tanto con il fondo di cottura.

Quando mancheranno solo 10 minuti al termine della cottura, eliminare l’alluminio e lasciare cuocere la carne scoperta, così da ottenere una superficie ben caramellata. Servire a fette, decorando con fettine di agrumi e rametti di erbe aromatiche.

Filetto di salmone in crosta

Se Natale significa pesce nella propria famiglia, il filetto di salmone in crosta è tra i secondi piatti di Natale più eleganti e pratici, che si prepara in pochi minuti.

Ingredienti (per 4 persone)

Per preparare questo piatto servono:

500 g di filetto di salmone

2 porri o zucchine

1 filo d’Olio extravergine d'oliva

2 pizzichi di sale

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

1 tuorlo (oppure del latte)

semi di papavero q.b.

pepe nero q.b.

Procedimento:

Tagliare le estremità dei porri (o delle zucchine), affettare a rondelle e farle saltare in padella con olio, sale e pepe. Cuocere fino a renderle morbide, lasciarle raffreddare e frullarle fino a ottenere una crema liscia. Ripassare la crema in padella per asciugarla, fino a che avrà perso tutta l’acqua, poi preparare il salmone. Per prima cosa asciugare il filetto di salmone con carta assorbente e insaporirlo con un pizzico di sale. Srotolare la pasta sfoglia, spalmare metà della crema al centro e adagiare il salmone. Poi coprire con la crema restante, chiudere la sfoglia sigillando bene i bordi e capovolgere il rotolo. Con i ritagli di sfoglia, decorare il cofanetto ottenuto e spennellare con il tuorlo sbattuto o il latte. Spolverare con semi di papavero e infornare a 200°C per 20 minuti. Servire il filetto di salmone in crosta ben caldo e croccante, il successo è sicuro.

Secondi piatti di Natale senza stress

Il pranzo di Natale può essere stressante ma non bisogna temere, con queste idee di secondi natalizi facili e veloci sarà impossibile non lasciare familiari e amici a bocca aperta.

Non resta che apparecchiare per bene e godersi la festa gustando i manicaretti preparati con amore.