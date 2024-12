Bianco Natale in Italia: ecco dove è più probabile trovare la neve nel 2024

La magia di un Bianco Natale lascia lo spazio ai freddi numeri. E non è necessariamente un male se si vive a Livigno o ad Aosta, dove le probabilità di svegliarsi con la neve tra il 24 e il 26 dicembre è del 99%. Certo, laddove la percentuale rasenta lo zero o rimane inchiodata su una possibilità nulla, si rischia di perdere quel pizzico innevato di spirito natalizio. Ma, si sa, le aspettative sono assassine seriali che si nascondono per uccidere le speranze. E allora, meglio sorseggiare una cioccolata calda con una sana dose di realismo e consapevolezza senza sperare di vedere fiocchi di neve che non verranno. Ecco, dunque, dove andare per passare delle feste natalizie innevate.

La mappa italiana dove è più probabile trovare la neve nei giorni di Natale

Bianco Natale, lo studio di Omio

Omio, piattaforma di prenotazione viaggi, ha analizzato i dati meteorologici per offrire una previsione accurata delle probabilità di un Natale bianco nel 2024 in Italia. Lo studio si basa su oltre 70 anni di dati raccolti dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, che ha esaminato 60 città italiane, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, per valutare le probabilità di nevicate nei giorni di Natale (24, 25 e 26 dicembre).

L'analisi rivela, ça va sans dire, che le regioni alpine, come la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, hanno le migliori probabilità di vedere un Natale innevato, con una probabilità che raggiunge il 97-99%. Lasciate ogni speranza voi che sperate in un Bianco Natale, invece, se vivete o vi trovate in Calabria, unica Regione in cui si registra lo 0% di probabilità di fiocchi di neve nei giorni di Natale. E, come prevedibile, al Sud (eccezion fatta per Abruzzo e Molise, rispettivamente con previsioni di precipitazioni nevose che si attestano al 23% e al 34%) non si va oltre il 3%, Marche e Lazio inclusi.

Bianco Natale, verso quota 100

Analizzando più nel dettaglio città per città, record di probabilità di neve Aosta e Livigno (So) che rasentano la certezza sfoggiando al 99% un Natale innevato. Anche altre città del nord Italia, come Bergamo e Torino, offrono buone possibilità di un bianco Natale. Le probabilità di nevicate a Bergamo si attestano al 75%, mentre a Torino sono del 70%, rendendo queste città ottime scelte per chi cerca un'atmosfera natalizia innevata.

Al contrario, alcune città del centro e del sud Italia, come Roma, Bari, Pisa, Olbia e Catania, presentano probabilità molto basse, con solo un 3% di possibilità di neve a Roma e ancor meno nelle altre destinazioni. Queste città, pur avendo visto nevicate in passato, vedono un Natale bianco come un evento raro e sempre più improbabile. Infine, ci sono undici città, tra cui, Napoli, Catanzaro e Palermo, ma anche Venezia, eccezione al Nord, che non hanno registrato nevicate significative a Natale dal 1950, con probabilità di neve pari a zero.