Regali di Natale, tra enogastronomia e digitale: come si comportano gli italiani

Con l'arrivo del Natale, il rituale dello shopping festivo coinvolge otto italiani su dieci, con un entusiasmo crescente rispetto agli anni passati. Il 44,4% degli intervistati dichiara di vivere questa attività con maggiore piacere rispetto al 40% dello scorso anno, un segnale della rinnovata vitalità delle tradizioni natalizie, con l'enogastronomia sempre protagonista delle scelte dei consumatori. Ecco come si comportano gli italiani quando si tratta di regali e decorazioni.

Regali di Natale: enogastronomia al top

Quest'anno i regali di Natale in Italia confermano il predominio dei prodotti gastronomici, scelti dall'81,3% degli italiani, con un aumento di 8,6 punti rispetto al 2023. Al secondo posto si piazzano giocattoli e giochi per bambini (58,5%, +8,4 punti), seguiti da libri ed ebook (52,3%, +10,4 punti).

I prodotti enogastronomici sono i più scelti dagli italiani

Anche vini e liquori registrano una forte crescita (+9,5 punti), insieme a prodotti per la cura della persona (50,2%, +0,6), carte regalo (45,6%, +5,6) e trattamenti di bellezza (+7,7 punti). Al contrario, diminuisce l'interesse per giochi elettronici (-4,5 punti), calzature (-5,6) e gioielli, orologi e preziosi (-6,5, il calo più marcato). Anche viaggi e pacchetti prepagati registrano una lieve flessione (-0,3 punti).

Regali di Natale, come cambiano i consumi?

Nel 2024, il 79,9% degli italiani prevede di fare regali di Natale, in aumento rispetto al 73,2% del 2023. La spesa media si attesta a 207 euro, con una crescente quota che supera i 300 euro, nonostante un calo dei risparmi rispetto all'anno precedente (64% contro 72,6%). Lo shopping è multicanale: il 62,6% unisce online e negozi fisici, mentre il 27,5% sceglie esclusivamente i negozi tradizionali.

La tredicesima sarà destinata a casa e famiglia (22,1%), risparmio (21,9%) e tasse (21,7%). Gli italiani investiranno soprattutto in cibo e bevande (73,4%), accessori per le feste (10,9%) e addobbi natalizi (47 euro di spesa media per il 71,9%). Il Natale 2024 sarà all'insegna della solidarietà, con il 63,2% degli italiani impegnato in donazioni o beneficenza.

Regali di Natale: donne protagoniste

Le donne si rivelano ancora una volta il cuore pulsante delle festività. Con l'80,9% impegnato nella selezione dei regali, dimostrano grande attenzione ai dettagli e un generoso impegno verso i bisogni della famiglia, anche a costo di rinunciare a parte dei risparmi. Non si limitano a scegliere doni e decorazioni: il 63,2% di loro si dedica ad attività benefiche, portando la magia del Natale anche a chi è meno fortunato.

Le donne protagoniste dello shopping natalizio

Tra le preferenze spiccano i prodotti per la cura della persona (63,6%), l'abbigliamento e le decorazioni natalizie. E se l'e-commerce è sempre più diffuso, le donne rimangono fedeli all'esperienza unica dei negozi tradizionali, dove ogni acquisto si trasforma in un momento speciale.

Regali di Natale: i giovani scelgono il digitale, gli adulti l'enogastronomia

La generazione tra i 18 e i 30 anni porta un vento fresco e digitale al Natale. L'83,2% si dedica con entusiasmo ai regali, preferendo l'e-commerce (80,1%) per la sua praticità e varietà. I loro acquisti spaziano dagli accessori tecnologici ai prodotti lifestyle, sempre con un occhio di riguardo per le ultime novità. Ma i giovani non si fermano al click: amano anche partecipare a eventi e mercatini natalizi, in particolare nel Nord Italia, dimostrando di saper bilanciare il digitale con il fascino delle tradizioni locali.

Gli adulti regalano soprattutto prodotti enogastronomici

Per gli adulti tra i 51 e i 64 anni, il Natale si tinge dei sapori della tradizione e della cultura. I regali preferiti? Enogastronomia e libri, che raccontano storie di eccellenza e autenticità. Questa fascia d'età si distingue per la generosità: non è raro che la spesa superi i 500 euro, tra regali di pregio e attenzioni per la famiglia. Pur utilizzando i canali online, gli adulti non rinunciano al contatto diretto con i negozi fisici, dove tradizione e innovazione si incontrano.

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Regali di Natale, resistono i negozi di vicinato

Nelle strade delle città, i negozi si vestono di luci e colori, creando un'atmosfera di calore che il 76% degli italiani non può fare a meno di apprezzare. I mercatini natalizi, con la loro magia unica, conquistano il 72% degli intervistati, regalando esperienze che vanno oltre l'acquisto. Non sorprende che il 69% preferisca fare shopping vicino a casa, un gesto pratico che per l'80% diventa anche un modo per sostenere l'economia locale.