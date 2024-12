 Viaggia in Gran Bretagna dal divano... con i film di Natale

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, ci sono pochi piaceri più grandi che rifugiarsi sotto una coperta, sorseggiare una tazza di cioccolata calda e guardare i classici film di Natale. E se questi film ti ispirano a scoprire nuovi luoghi, perché non esplorare la Gran Bretagna? Tra le sue strade affascinanti, i villaggi pittoreschi e le scenografie da favola, la Gran Bretagna offre una varietà di paesaggi che ti faranno venire voglia di fare le valigie e vivere un'avventura natalizia. Dai cottage innevati alle piazze regali delle città, queste location non solo fanno da sfondo a storie commoventi, ma sono anche perfette per una fuga natalizia. Ecco una selezione di film di Natale che ti faranno desiderare di esplorare la Gran Bretagna.

Ecco i film di Natale che ti faranno desiderare di esplorare la Gran Bretagna

Love Actually: una storia d'amore londinese

C'è forse un film che incarna meglio lo spirito del Natale di Love Actually? Questo classico del 2003, scritto e diretto da Richard Curtis, racconta le storie intrecciate di diversi personaggi che vivono la magia e i drammi delle festività a Londra. La capitale britannica non è solo il palcoscenico di queste storie d'amore, ma diventa un vero e proprio protagonista con le sue location iconiche. Dai famosi Trafalgar Square e Millennium Bridge, fino alla Tate Modern e ai grattacieli di Canary Wharf, Londra è un tripudio di luci natalizie e atmosfere romantiche.

A Londra a Natale come in Love Actually

Non dimenticare luoghi come St Luke's Mews a Notting Hill, dove il personaggio di Andrew Lincoln esprime i suoi sentimenti in modo originale. Inoltre, la celebre scena davanti a Selfridges con Alan Rickman e Rowan Atkinson è un altro simbolo del Natale londinese. Se ti trovi a Londra durante il periodo delle festività, non perdere l'occasione di passeggiare in questi luoghi che hanno contribuito a rendere indimenticabile questo film.

Last Christmas: Vigilia di Natale a Londra

Se desideri un Natale un po' più moderno, allora Last Christmas (2019) è il film che fa per te. Ambientato nella vibrante Londra, il film intreccia temi di crescita personale e romanticismo, mentre la città si veste di luci natalizie. Covent Garden, Regent Street e Piccadilly Circus sono i luoghi dove si svolgono molte delle scene più emozionanti del film, con il loro fascino festivo che cattura perfettamente lo spirito natalizio.

Il Natale nella vibrante Londra come in Last Christmas

Una delle location più affascinanti è Cecil Court, una piccola e storica strada che si trova vicino a Leicester Square. Con le sue librerie e negozi di antiquariato, Cecil Court aggiunge un tocco di magia che sembra uscire direttamente dalle pagine di un romanzo natalizio.

Paddington 1, 2 e 3: avventure londinesi che scaldano il cuore

Anche se non è propriamente un film natalizio, la serie di Paddington è perfetta per entrare nel mood festivo. Con il piccolo orso Paddington che si fa strada tra le meraviglie di Londra, non è difficile lasciarsi trasportare dalla sua atmosfera calda e accogliente. La statua alla Stazione di Paddington è il punto di partenza di un'avventura che ti porta dai quartieri verdi del nord di Londra alla maestosità di Hatfield House nell'Hertfordshire.

La statua alla Stazione di Paddington

Le location di Notting Hill e Primrose Hill sono state il set ideale per le avventure della famiglia Brown. Se sei un fan di Paddington e delle sue peripezie natalizie, ti consiglio di visitare la Paddington Bear Experience di Londra per un'avventura interattiva a tema che ti farà immergere nel suo mondo.

The Holiday, l'amore non va in vacanza: il Surrey rurale alla ribalta

Se i paesaggi idilliaci e la campagna inglese ti attraggono, allora The Holiday (2006) è il film che dovresti guardare. La storia di due donne che si scambiano le case per il Natale, interpretate da Cameron Diaz e Kate Winslet, è ambientata tra i paesaggi incantevoli del Surrey, una delle aree più pittoresche d'Inghilterra. I villaggi di Shere e Godalming, con le loro strade di ciottoli e le case con tetti di muschio, sono il luogo perfetto per immergersi nell'atmosfera natalizia.

The Holiday, l’amore... va in vacanza nel Surrey

Il White Horse Pub di Shere è un altro punto di riferimento che è apparso nel film e che merita una visita. Se desideri vivere un'esperienza ancora più magica, puoi soggiornare a Rosehill Cottage, ispirato dal villaggio di Holmbury St Mary, per una vera e propria immersione nel film.

Natività: gioiello comico di Coventry

Natività (2009), una commedia che racconta le disavventure di un insegnante alle prese con la produzione di una recita natalizia, ti porta a Coventry, una delle città più storiche del Regno Unito. Le riprese del film sono state realizzate in location suggestive come Spon Street e Priory Street, che, con le loro stradine medievali, si trasformano in un paesaggio natalizio surreale.

Alla scoperta di Coventry con il film Natività

La Cattedrale di Coventry e il Belgrade Theatre sono tra i luoghi da non perdere durante una visita a questa affascinante città, che nel 2021 è stata nominata capitale della cultura. Un posto perfetto per chi cerca un Natale diverso, tra risate e storie che scaldano il cuore.

Il diario di Bridget Jones: storia d'amore nelle Cotswolds

Chi non ama un po' di romanticismo natalizio? In Il diario di Bridget Jones (2001), il primo incontro tra Bridget, interpretata da Renee Zellweger, e Mark Darcy (Colin Firth) avviene in un pittoresco villaggio delle Cotswolds, precisamente a Snowshill nel Gloucestershire. Sebbene le riprese siano avvenute in estate, il paesaggio innevato delle colline e i caratteristici cottage in pietra ti faranno sognare un Natale perfetto in campagna.

Ne Il diario di Bridget Jones il fatidico incontro avviene a Snowshill

Le Cotswolds, con la sua bellezza senza tempo, sono il luogo ideale per una passeggiata tra i villaggi, i campi verdi e le dimore secolari. Il fascino del villaggio di Snowshill è il luogo dove il romanticismo di Bridget e Mark prende vita. Un angolo di Gran Bretagna che sembra uscito da una favola natalizia.

A Christmas Carol: una storia di fantasmi vittoriana

Se ami il Natale un po' più spettrale, A Christmas Carol è il film che fa per te. Le sue versioni cinematografiche hanno scelto luoghi storici come il Lord Leycester Hospital di Warwick per portare in scena la famosa storia di Dickens. Questo ospedale medievale, con la sua architettura straordinaria, aggiunge un tocco di mistero e fascino alla narrazione.

La città di Shrewsbury è diventata il set per le scene della Londra vittoriana di A Christmas Carol

Inoltre, la città di Shrewsbury è diventata il set perfetto per le scene che riprendono Londra durante il periodo vittoriano. Se ami l'atmosfera gotica del Natale, queste località ti faranno sentire come se fossi dentro un racconto di Dickens, circondato da leggende natalizie e fantasmi!

La principessa Switch: la fantasia festiva di Edimburgo e Glasgow

In cerca di un Natale principesco? The Princess Switch (2018) è il film che ti farà innamorare della Scozia. Ambientato tra le splendide città di Edimburgo e Glasgow, il film ti porterà a visitare la Cattedrale di Glasgow e la pittoresca Mimi's Bakehouse di Leith. Questi luoghi trasformano il mondo natalizio in una favola incantata, perfetta per chi sogna un Natale da regina!

The Princess Switch è il film che fa innamorare della Scozia

Se vuoi vivere l'esperienza come un vero nobile, puoi soggiornare in hotel storici come il Grand Central Hotel di Glasgow o il Balmoral Hotel di Edimburgo, che offrono un'atmosfera sontuosa e accogliente, proprio come nei film.

Lo speciale natalizio di Downton Abbey: eleganza in Gran Bretagna

Se il tuo sogno è un Natale da nobiltà, Downton Abbey ti farà sentire come una vera regina o un dandy del XIX secolo. La magia di questo periodo dell'anno non è mai stata così regale! Le location da sogno, come il Castello di Highclere, nel Berkshire, ti faranno sentire protagonista della più affascinante delle storie aristocratiche.

La magia del Natale nel castello di Downton Abbey

Immagina di sorseggiare un tè fumante sotto gli enormi lampadari del castello, mentre fuori si stende un paesaggio invernale da favola. A dicembre, il Castello di Highclere accoglie i visitatori con eventi esclusivi, per vivere un Natale regale come quello della famiglia Crawley. Ma non è tutto: se sogni un'atmosfera ancora più fiabesca, non perderti l'Alnwick Garden Winter Light Trail, che trasforma il giardino in un mondo scintillante di luci natalizie.

Doctor Who: meraviglie del Galles

Nel cuore del Galles, dove la neve si posava sulla terra e il TARDIS viaggiava nel tempo, la serie Doctor Who ha trovato la sua casa perfetta. Cardiff, la capitale gallese, è il cuore pulsante di questa avventura spaziale, ed è qui che potrai camminare nei luoghi dove il Dottore ha salvato il mondo più e più volte.

Roald Dahl Plass a Cardiff Bay ha ospitato alcune scene della serie Doctor Who

Non dimenticare di visitare Roald Dahl Plass a Cardiff Bay, un angolo incantevole che ha ospitato alcune delle scene più iconiche della serie. Un po' di magia medievale ti aspetta anche al Castello di Caerphilly, dove le rovine e i vasti giardini sembrano usciti da una fiaba di fantascienza. Se sei un vero fan, preparati a esplorare il Galles come non l'hai mai visto prima, tra misteri, viaggi nel tempo e paesaggi da sogno.

Harry Potter: Gran Bretagna incantata

Se il tuo Natale è all'insegna della magia, nessun luogo è più adatto della Gran Bretagna di Harry Potter. Dall'incredibile binario 9¾ alla stazione di King's Cross fino a Diagon Alley, che prende vita nel pittoresco centro di York, il Regno Unito è un vero e proprio parco giochi per i maghi in erba. Le meravigliose aule e corridoi della Bodleian Library di Oxford, che si trasformano nella biblioteca di Hogwarts, ti faranno sentire parte della magia accanto a Harry, Ron e Hermione.

Il binario 9¾ alla stazione di King’s Cross a Londra della saga di Harry Potter

E se vuoi davvero vivere un'avventura da mago, non perdere il Warner Bros. Studio Tour a Londra, dove potrai esplorare i set, i costumi e le creature che hanno reso Harry Potter un fenomeno globale. Ma non finisce qui: se sogni di volare su una scopa, il Castello di Alnwick ti aspetta per lezioni di volo che ti faranno sentire come un vero mago.