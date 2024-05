Italia a Tavola, il numero di maggio: dalla farina di qualità alla conservazione a freddo

In copertina sul numero 318 di maggio di Italia a Tavola, la mission di Molini Pivetti: produrre farine di alta qualità, utilizzando grani selezionati e sostenendo pratiche di agricoltura sostenibile che includono l’attenzione verso la filiera corta, il sostegno agli agricoltori locali, e l’impiego di metodi di coltivazione che rispettano l’ambiente. Questo impegno si riflette nella qualità delle loro farine, risultato di una combinazione di tradizione e innovazione.

Scopriamo poi due pilastri per la qualità e la sicurezza alimentare il congelamento e la surgelazione. Utilizzando il freddo, queste tecniche consentono di conservare al meglio i prodotti, garantendo che arrivino al consumatore finale in condizioni ottimali.

Sono sempre molti gli eventi e che animano il mondo della ristorazione: siamo ormai prossimi al BrodettoFest 2024, che invita tutti a celebrare la tradizione e l'innovazione del mondo marinaro, offrendo spunti su come la ristorazione potrebbe evolversi in futuro e ospitando la tanto attesa Gara Nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce. Attenzione anche al festival dedicato al Tête de Moine DOP, un’occasione unica per scoprire questo formaggio straordinario e il suo territorio, e dall’Ercole Olivario 2024, che ha visto la premiazione di numerosi produttori di olio d’oliva di alta qualità, un segno della continua eccellenza e dedizione nel settore dell’olio d’oliva.

Nel mondo della pasticceria per la ristorazione, Bindi continua a distinguersi per la qualità, l’innovazione e il servizio. Questo approccio ha permesso a Bindi di mantenere una posizione di leader nel settore, offrendo prodotti che soddisfano i palati più esigenti.

Allo stesso modo, Bergader ha reinventato il classico formaggio erborinato con tre nuove varianti sotto il marchio Edelblu, portando innovazione e freschezza nel mercato dei formaggi; mentre Essse Caffè si distingue per la qualità dei suoi prodotti, il servizio e la formazione offerta ai professionisti del settore. Questo approccio integrato garantisce che ogni tazza di caffè sia un’esperienza memorabile per il consumatore.

Il panorama enologico continua ad essere in fermento anche dopo Vinitaly, la moda dei vini “naturali” nella ristorazione è una tendenza che ha suscitato dibattiti. Molti apprezzano la naturalezza e l’autenticità di questi vini, mentre altri sollevano preoccupazioni riguardo alla loro coerenza e qualità.

Nel frattempo, Cantina Kaltern presenta Quintessenz, la linea di punta che rappresenta l’apice della qualità e della tradizione vinicola.

Mentre per gli amanti della birra, da segnalare la Cuor di Pane del Birrificio Otus che ha celebrato la sua 35ª cotta con una serie di premi, dimostrando che la dedizione alla qualità paga sempre.

Anche in questo numero non mancano le tante le voci dei professionisti che si interrogano sulle varie atematiche di attualità nel mondo dell'horeca: la vita da chef è caratterizzata da stress, ambizioni e sfide continue. Kairos Goodfriend e Giacomo Pini spiegano come gestire alcune delle problematiche che i ristoratori devono affrontare quotidianamente, come gli aumenti di prezzo nel menu e ridurre i costi del coperto senza sacrificare la qualità. Potrebbe esistere una ristorazione senza camerieri? Questa domanda stimola riflessioni su come la tecnologia e l’innovazione stanno trasformando il settore.

Questo e tanto altro, tra novità e approfondimenti professionali, nel mensile n. 318 di Italia a Tavola! Corri a scoprirli!