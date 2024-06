Nuovi ristoranti di lusso: Del Vecchio apre a Portofino e in Versilia

Vesta approda al mare con due nuove aperture esclusive: Vesta Portofino (Ge) e Vesta Marina di Pietrasanta (Lu). Il brand di ristoranti di Triple Sea Food Holding (Tsf), controllata al 78% dalla Lmdv di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, si espande sulla costa ligure e versiliese, offrendo un'esperienza gastronomica unica in location d'eccezione.

Vesta Portofino

I due nuovi ristoranti Vesta

Vesta Portofino è immerso nella splendida cornice del Parco Nazionale di Portofino, all'interno dello storico stabilimento Le Carillon Vesta Portofino propone un menu raffinato a base di pesce fresco e prodotti locali, con un investimento di un milione di euro.

Vesta Marina di Pietrasanta è nato da un investimento di circa 4 milioni di euro da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. Vesta Marina di Pietrasanta sorge a pochi passi da Forte dei Marmi, rilevando lo storico stabilimento balneare Franco Mare. Il progetto prevede diverse aree dedicate alla ristorazione, con un focus sulla qualità delle materie prime e un design d'impatto curato da importanti studi.

Leonardo Maria Del Vecchio

Il futuro del brand Vesta

Dopo i tre ristoranti nel quartiere degli artisti di Brera a Milano, con l'apertura di questi due nuovi ristoranti, Vesta raggiunge i 250 dipendenti e guarda al futuro con fiducia, forte di una valutazione stimata in un range di 45 milioni di euro e di nuovi progetti in cantiere per il 2025.