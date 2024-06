Mare più bello d'Italia: Sardegna a gonfie Vele, Sicilia bocciata per la prima volta

Assegnate a Roma le Cinque Vele 2024, il prestigioso riconoscimento di Legambiente e Touring Club Italiano che premia i comuni costieri e lacustri che si distinguono per la qualità dell'ambiente, l'efficienza dei servizi turistici e la valorizzazione del territorio. Un'edizione all'insegna della sostenibilità, dell'innovazione e della tutela della biodiversità, con un occhio di riguardo alle tartarughe marine. Per il 2024 le Cinque vele sono state riconosciute a 33 Comuni, 21 sul mare e 12 sui laghi, su un totale di 432 (354 marini e 78 lacustri). La Sardegna è la Regione con più riconoscimenti (7), mentre la Sicilia per la prima volta è esclusa dai massimi riconoscimenti.

Cinque Vele 2024, Pollica, Nardò e Baunei: trionfo del Sud Italia

Pollica, nel Cilento campano, conquista il titolo di "Comune più bello d'Italia 2024", seguito da Nardò in Puglia e Baunei in Sardegna orientale e Domus De Maria in quella meridionale, poi Castiglione della Pescaia nella Maremma toscana. Un podio che celebra il Sud Italia, premiando comuni che hanno saputo coniugare la bellezza paesaggistica con un turismo di qualità e sostenibile.

Cinque Vele 2024: premiati anche i laghi più belli

Non solo mare. Tra i laghi più belli d'Italia 2024 figurano Molveno in Trentino, Appiano sul lago di Monticolo in Alto Adige e Massa Marittima sul lago dell'Accesa in Toscana. Al quarto posto troviamo Sospirolo (Belluno), sul lago del Mis, in Veneto, e al quinto Avigliana, sul lago omonimo in Piemonte.

Cinque Vele 2024: Sardegna regina del mare, Trentino-Alto Adige trionfa sui laghi

La Sardegna, come detto, si conferma regina del mare con ben 7 località premiate con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, nell'edizione 2024 dedicata al turismo sostenibile e alla tutela della biodiversità. Tra i comuni costieri premiati spiccano Baunei (Nuoro), Domus de Maria (Sud Sardegna), Cabras (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Sassari), San Teodoro (Sassari), Posada (Nuoro) e Bosa (Oristano).

Al secondo posto si posiziona la Toscana, con 5 comuni premiati: Castiglione della Pescaia (Grosseto), Capraia Isola (Livorno), Isola del Giglio (Grosseto), Capalbio (Grosseto) e Marina di Grosseto (Grosseto). Terza sul podio la Campania, con 4 comuni premiati tutti nel Cilento salernitano: Pollica (la prima classificata assoluta), San Giovanni a Piro, Castellabate (reso famoso dal film "Benvenuti al Sud") e San Mauro Cilento.

Per quanto riguarda i laghi, il Trentino-Alto Adige si conferma la regione con più località premiate, piazzando ben 4 comuni tra i primi 12: Molveno (sul lago omonimo), Appiano (sul lago di Monticolo), Caldes (sul lago di Caldaro) e San Martino di Castrozza (sul lago di Levico). A pari merito con il Trentino-Alto Adige troviamo Piemonte e Lombardia, con 3 comuni premiati ciascuna.

Cinque Vele 2024: fuori la Sicilia

Novità negative del 2024 è l’esclusione della Sicilia, per il primo anno, dalla classifica delle Cinque Vele. Pantelleria (Trapani) passa da 5 a 3 a causa di una serie di interventi turistici discutibili e di un eccesso di consumo di suolo. Santa Marina Salina (Messina) passa da 5 a 4 Vele.

Cinque Vele 2024: la novità comuni Amici delle tartarughe marine



Novità di quest'anno, il riconoscimento ai "Comuni amici delle tartarughe marine", 33 località che si sono impegnate a tutelare questi preziosi animali e il loro habitat. Tra queste, Maratea, le Isole Tremiti, San Teodoro e Gaeta.

L'edizione 2024 delle Cinque Vele si distingue per l'attenzione alla biodiversità e alla lotta al cambiamento climatico. Un invito a riflettere sull'importanza di un turismo sostenibile e responsabile, capace di preservare la bellezza unica del nostro Paese per le generazioni future.