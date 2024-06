Vacanze in camper? Ecco come saranno i veicoli del futuro tra lusso e tech

Il sole splende sul turismo open air in Italia: l'estate 2024 si preannuncia davvero promettente, con un +10% di presenze rispetto al 2023 e un mercato estero in forte crescita. Lo rivela la quarta edizione dell'Osservatorio del turismo outdoor, condotta da Human Company in collaborazione con Thrends: 56,5 milioni di presenze stimate per i mesi estivi (da giugno a settembre), con il ritorno in auge del turismo straniero. Circa 30 milioni di turisti provenienti dall'estero (+17% rispetto al 2023) faranno del Belpaese la loro meta ideale per una vacanza all'insegna del contatto con la natura, dell'arte e della cultura. Un dato che conferma l'enorme attrattiva dell'Italia per i viaggiatori internazionali, in particolare quelli provenienti dai mercati europei chiave come l'area Dach (Germania, Austria e Svizzera) e il Benelux. Un successo che si riflette anche sul Salone del Camper, la fiera di riferimento per il settore in Italia e seconda in Europa, che si prepara per la sua 15ª edizione, in programma dal 14 al 22 settembre 2024 a Fiere di Parma, in collaborazione con Apc(Associazione Produttori Camper). Ma come sarà il camper del futuro? Comfort, tecnologia e connettività le parole chiave.

Sempre più viaggiatori scelgono il camper

Salone del Camper, a settembre a Parma

Un'edizione da record, con oltre 350 espositori attesi e un'ampia gamma di novità da scoprire: dai veicoli ricreazionali più innovativi agli accessori più smart, passando per le ultime tendenze del campeggio e del turismo open air. Un'occasione unica per gli appassionati del settore per immergersi completamente in questo mondo e programmare la loro prossima avventura all'aria aperta.

Il Salone del Camper non è solo una vetrina per le ultime novità, ma anche un momento di incontro e confronto per i professionisti del settore. Convegni, workshop e seminari animeranno i padiglioni fieristici, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti sulle ultime tendenze del mercato. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del turismo open air, che potranno scoprire le ultime novità del settore, incontrare i grandi protagonisti e programmare la loro prossima vacanza all'insegna della libertà e del contatto con la natura.

Tra i dati più salienti del Salone del Camper di Parma:

Oltre 100mila visitatori: un incremento del 10% rispetto al 2023, che evidenzia il crescente interesse per il turismo open air.

un incremento del 10% rispetto al 2023, che evidenzia il crescente interesse per il turismo open air. Oltre 350 espositori: +5% rispetto al 2023, a dimostrazione della vivacità del settore dei veicoli ricreazionali.

+5% rispetto al 2023, a dimostrazione della vivacità del settore dei veicoli ricreazionali. Più di 600 veicoli ricreazionali esposti: un'ampia gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze.

un'ampia gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze. 13 aree per eventi e attività esperienziali: un programma ricco e variegato per tutta la famiglia.

un programma ricco e variegato per tutta la famiglia. Oltre 500 giornalisti e blogger accreditati: una grande attenzione da parte dei media per la manifestazione.

una grande attenzione da parte dei media per la manifestazione. Più di 50mila mezzi parcheggiati negli stalli in fiera: un ulteriore segnale del successo dell'evento.

L'Italia: un protagonista nel mondo del camper

Con una produzione di camper che la posiziona al terzo posto in Europa, superata solo da Germania e Francia, l'Italia vanta un panorama ricco di brand rinomati nel settore, tra cui Arca, CI, Elnagh, Etrusco, Giottiline, Laika, McLouis, Mobilvetta, Rimor, Roller Team, Top Group e XGO.

Il Salone del Camper 2024 è stato una vera e propria vetrina per le ultime novità del settore

A dimostrazione del crescente interesse per il camperismo, i dati sulle immatricolazioni parlano chiaro: nel secondo semestre del 2023 si è registrato un aumento del 19,20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un ulteriore incremento del 24,95% da settembre 2023 a fine febbraio 2024. Questi numeri confermano il fascino di questo tipo di viaggio, ormai entrato a far parte dell'immaginario collettivo e del desiderio di vivere al meglio il proprio tempo libero.

Camper, un viaggio che piace perché sostenibile

Il camper emerge come scelta vincente per un turismo più consapevole e rispettoso dell'ambiente, secondo i risultati di una nuova ricerca condotta da Ergo, società spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con Caravanbacci, storico rivenditore di veicoli ricreazionali. Meno emissioni, meno consumi, più libertà: il camper si distingue per un minor impatto ambientale rispetto al tradizionale viaggio in auto e albergo.

Ecco i dati che lo confermano:

Emissioni di CO2: -70% rispetto al viaggio in auto e albergo

-70% rispetto al viaggio in auto e albergo Consumo di risorse fossili: -64% rispetto al viaggio in auto e albergo

-64% rispetto al viaggio in auto e albergo Consumo di acqua: -73% rispetto al viaggio in auto e albergo

Perché il camper è più sostenibile?

Minor utilizzo di strutture alberghiere: Le notti in albergo, nel modello di vacanza tradizionale, incidono maggiormente sulle emissioni di CO2 (42%) e sul consumo di combustibili fossili (46%).

Le notti in albergo, nel modello di vacanza tradizionale, incidono maggiormente sulle emissioni di CO2 (42%) e sul consumo di combustibili fossili (46%). Maggiore autonomia e contatto con la natura: Il camperista tende a sostare in campeggi (38%), aree di sosta (34%) o in sosta libera (23%), prediligendo il contatto con la natura e limitando gli spostamenti in auto.

Il camperista tende a sostare in campeggi (38%), aree di sosta (34%) o in sosta libera (23%), prediligendo il contatto con la natura e limitando gli spostamenti in auto. Scelte di consumo consapevoli: Il 91% degli acquisti durante un viaggio in camper riguarda prodotti enogastronomici locali, favorendo l'economia del territorio e riducendo l'impatto ambientale del trasporto di merci.

Il camperista tipo:

Amante della natura e del turismo lento: Sceglie il camper per raggiungere mete al mare e in montagna (57%) o piccoli borghi (21%), prediligendo l'Italia (72%).

Sceglie il camper per raggiungere mete al mare e in montagna (57%) o piccoli borghi (21%), prediligendo l'Italia (72%). Attento all'ambiente e all'economia locale: Privilegia prodotti tipici e artigianali, limitando gli sprechi e sostenendo le comunità locali.

Privilegia prodotti tipici e artigianali, limitando gli sprechi e sostenendo le comunità locali. Attivo e rispettoso dell'ambiente: Una volta parcheggiato il camper, si sposta a piedi o in bicicletta, riducendo l'inquinamento atmosferico.

Che si tratti di una famiglia, di un gruppo di amici o di una coppia, il camper offre una soluzione di viaggio confortevole, flessibile e amica dell'ambiente.

Scegliere il camper significa:

Rispettare l'ambiente: Ridurre le emissioni di CO2, il consumo di risorse fossili e idriche.

Ridurre le emissioni di CO2, il consumo di risorse fossili e idriche. Vivere un'esperienza autentica: Immergersi nella natura, scoprire borghi caratteristici e sostenere le economie locali.

Immergersi nella natura, scoprire borghi caratteristici e sostenere le economie locali. Godere di libertà e flessibilità: Pianificare il proprio itinerario in base alle proprie esigenze e interessi.

Il mondo dei veicoli ricreazionali si sta trasformando a un ritmo elettrizzante, offrendo esperienze di viaggio sempre più confortevoli, connesse e rispettose dell'ambiente. Dalle innovazioni tecniche ai nuovi concept abitativi, il camper del futuro si prepara a conquistare nuovi orizzonti.

I camper del futuro tra comfort, tecnologia e sicurezza

Ma il viaggio e la vacanza in camper saranno sempre più confortevoli. Prestazioni automobilistiche paragonabili alle moderne auto, grazie a motori potenti, chassis evoluti e dispositivi di sicurezza all'avanguardia. Sistemi di assistenza alla guida (Adas), cambio automatico e climatizzazione sofisticata rendono la guida un vero piacere, mentre sospensioni pneumatiche e sistemi di livellamento automatico garantiscono un comfort impareggiabile su ogni terreno.

Materassi ad alta densità a zone differenziate, tessuti antimacchia e cabine doccia di design elevano gli interni a un livello di comfort paragonabile a quello di una casa. Elettrodomestici di ultima generazione, come frigoriferi con freezer separato, piani cottura a 4 fuochi, forni a gas e microonde, e persino piccole lavastoviglie, completano l'esperienza di vita in camper. Letti a scomparsa, superfici antigraffio e facili da pulire e un'ottima coibentazione garantiscono praticità e benessere in ogni stagione.

Sempre più confort nei van e nei camper del futuro

La tecnologia entra a bordo dei veicoli ricreazionali, offrendo connettività e controllo remoto senza precedenti. Dispositivi "gateway" permettono di dialogare con diverse unità, dai pannelli di controllo ai sistemi di riscaldamento e condizionamento, fino ai frigoriferi, gestendo tutto comodamente da un'app dedicata. Monitoraggio dei consumi, controllo delle luci e delle aperture, informazioni in tempo reale sullo stato del veicolo: la tecnologia semplifica la vita in camper e offre un'esperienza di viaggio ancora più sicura e piacevole. Il crescente interesse per la sostenibilità spinge il settore dei veicoli ricreazionali verso soluzioni sempre più ecocompatibili. Pannelli solari integrati, batterie ad alta capacità e sistemi di recupero dell'acqua piovana riducono l'impatto ambientale del camperismo. Materiali ecocompatibili, motori ibridi ed elettrici aprono la strada a un futuro ancora più verde per il piacere del viaggio all'aria aperta.

La domanda di camper e caravan è in costante crescita, alimentata dal desiderio di esplorare il mondo in libertà e vivere esperienze autentiche. Allo stesso tempo, l'innovazione tecnologica e la crescente attenzione alla sostenibilità aprono nuove sfide e opportunità per il settore. I veicoli ricreazionali del futuro saranno sempre più connessi, intelligenti e rispettosi dell'ambiente, offrendo esperienze di viaggio ancora più entusiasmanti e personalizzate.