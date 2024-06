Il profumo del Parco nazionale del Gran Paradiso? È Wild

Passeggiare tra i sentieri del Parco nazionale del Gran Paradiso significa immergersi in un'esperienza sensoriale a 360 gradi. Oltre alla bellezza mozzafiato dei paesaggi alpini, si può apprezzare anche la ricchezza di profumi che caratterizzano questo ambiente unico. Per catturare l'essenza del Parco e condividerla con il mondo, è nata Wild, una profumazione d'ambiente ideata appositamente per il Parco nazionale del Gran Paradiso.

Wild, il profumo d'ambiente ispirato al Parco nazionale del Gran Paradiso

Come è nato il profumo Wild

Wild, il profumo d’ambiente del Parco nazionale Gran Paradiso, nato da La fragranza da uno studio condotto dal dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università degli Studi di Torino che ha avuto l’incarico di analizzare 218 specie tra piante aromatiche, officinali e fiori autoctoni adatti a uso cosmetico forniti dall’Associazione Le Terre dei Savoia e presenti sul territorio alpino.

Come è il profumo Wild del Gran Paradiso

La sinfonia olfattiva creata dalla maître parfumeur Salvina D’Angelo si compone di foglie di violetta, bacca rosa, frutti rossi, nocciola e betulla per le note di testa, mirra, lavanda, genziana, rosa, geranio, artemisia e ciliegio per quelle di cuore e cuoio, ambra bianca, patchouli, vetiver e legno di frassino per le note di fondo.

Ideale per la casa o per i luoghi di studio e di lavoro, Wild è disponibile nei formati 100 ml accompagnato da bastoncini di rattan la cui porosità favorisce un’effusione più omogenea e completa delle essenze rispetto ad altri tipi di legno, spray 50 ml e spray 15 ml.